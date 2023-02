O Botafogo já ganhou o Mundial de Clubes?

O Glorioso considera as conquistas da Pequena Taça do Mundo como títulos Mundiais

O Botafogo pleiteou, ainda em 2020, o reconhecimento de três títulos que o clube considerou como Mundial de Clubes. Porém, não recebeu uma resposta positiva da Fifa.

Isto porque, o time considera as conquistas da Pequena Taça do Mundo de 1967, 1968 e 1970, torneio triangular sediado em Caracas, na Venezuela, como conquistas do Mundial.

Porém, a Fifa respondeu que o Glorioso não deve ser considerado campeão do mundo, já que o Mundial de Clubes foi organizado pela primeira vez no ano 2000, quando teve o Corinthians como campeão. Além disso, a entidade afirmou que, no máximo, reconhece os times que venceram a Copa Toyota ou Intercontinental.

“Em 2017, o Conselho da Fifa reconheceu todos os times europeus e sul-americanos que ganharam a Copa Intercontinental (disputada entre 1960 e 2004) como campeões mundiais”, disse um porta-voz da Fifa, à ESPN, em 2020.

“No entanto, apenas em 2000 a Fifa organizou seu primeiro Mundial de Clubes próprio, com representantes dos seis continentes. Os vencedores desta competição, que passou a ser feita anualmente de 2005 em diante, são os times considerados pela Fifa como campeões do Mundial de Clubes da Fifa”, afirmou.

Dessa forma, apesar do clube considerar os títulos de Caracas, o Botafogo nunca conquistou o Mundial de Clubes como conhecemos atualmente.