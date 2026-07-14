O Barcelona recebe um grande impulso após uma decisão inesperada de Álvarez

Parece que Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, continuará sendo o nome mais em destaque na janela de transferências de verão, em meio às inúmeras dúvidas que pairam sobre seu futuro com os Rojiblancos.

Durante sua participação com a Argentina na Copa do Mundo em andamento, Álvarez manifestou o desejo de deixar o time, em meio a um forte interesse do Barcelona em contratá-lo, no entanto, o Atlético de Madrid se recusa veementemente a ceder seus serviços tanto ao Barça quanto ao Real Madrid, o que levou o Arsenal a entrar nas negociações na esperança de trazê-lo de volta à Premier League, onde ele já brilhou pelo Manchester City entre 2022 e 2024.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o atacante argentino definiu de forma categórica suas prioridades em relação ao futuro; o astro do Atlético de Madrid não pensa em voltar aos campos ingleses, descartando totalmente a possibilidade de considerar quaisquer ofertas vindas da Premier League.

Essa posição não está relacionada especificamente aos clubes Arsenal ou Liverpool, cujos nomes foram associados à contratação do jogador recentemente, mas decorre simplesmente de um desejo pessoal do jogador, que não deseja jogar na Inglaterra novamente.

Apesar das tentativas de Andrea Perta, diretor esportivo do Arsenal, e do técnico Mikel Arteta de se aproximarem do atacante argentino, especialmente depois que o Atlético de Madrid os informou de sua intenção de promover a venda do jogador na Inglaterra caso ele fosse transferido, a resposta de Álvarez foi categórica e inequívoca: a Inglaterra está totalmente fora de seus planos no momento.

A postura de Álvarez é interpretada como uma jogada inteligente para restringir suas opções e manter viva, e com força total, a possibilidade de uma transferência para o Barcelona. Ao fechar a porta para os clubes da “Premier League”, com seu enorme poder financeiro, o astro argentino envia uma mensagem clara às diretorias do Atlético de Madrid e do Barcelona de que não deseja entrar em um leilão público, mas sim decidir seu próprio destino e seguir para o destino que realmente almeja.

O jogador da seleção argentina está bem ciente de que a entrada dos clubes ingleses na disputa reforçaria a posição do Atlético nas negociações e elevaria seu valor no mercado. Portanto, sua recusa categórica à “Premier League” impede que o diretor executivo do Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, use essas ofertas como moeda de troca para impor condições financeiras exorbitantes ao Barcelona.

Por sua vez, o Barcelona não esconde seu grande interesse em contratar o jogador; o presidente do clube, Juan Laporta, confirmou recentemente que a oferta do time catalão por Álvarez continua em pé, mas alertou, ao mesmo tempo, que essa oferta não estará disponível para sempre, seja em termos de prazo ou de valor financeiro. Laporta reconheceu que o atacante argentino é muito admirado tanto pela diretoria esportiva quanto pelo técnico, garantindo que continuarão trabalhando para fechar a negociação.

Laporta revelou que entrou em contato pessoalmente com a diretoria do Atlético de Madrid, indicando que as negociações decisivas serão conduzidas diretamente com Gil Marín. A relação entre os presidentes dos dois clubes desempenha um papel fundamental na resolução dessas negociações complexas, em um momento em que o presidente do Barcelona espera que os Rojiblancos recuem em sua recusa inicial, afirmando, ao mesmo tempo, que seu clube não aceitará quaisquer condições que lhe sejam impostas.

As declarações de Laporta contêm uma mensagem implícita para o próprio Álvarez: o Barça está disposto a tentar, mas precisa que o jogador continue pressionando seu clube para forçá-lo a sentar-se à mesa de negociações, indicando que o desejo dos jogadores de vestir a camisa do Blaugrana se torna realidade quando o trabalho se une à vontade.