O Barcelona colheu vários frutos da valiosa vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid neste sábado à noite, na 30ª rodada da La Liga.

A partida foi marcada por várias reviravoltas que aumentaram sua emoção, com os minutos finais do primeiro tempo sendo de loucura total, pois testemunharam um gol para cada time e a expulsão do jogador do Atlético de Madrid Nicolás González, enquanto o clima de drama se intensificou no final do segundo tempo, que terminou com um gol decisivo (87') com o qual o veterano Robert Lewandowski quebrou o empate e garantiu a vitória aos catalães.

Além de dar continuidade à série de vitórias do Barcelona, o Blaugrana ampliou a diferença para o Real Madrid para sete pontos, avançando com firmeza rumo ao título, a oito rodadas do fim da competição.

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Além disso, a equipe do técnico Hans Flick alcançou hoje à noite um recorde excepcional: o Barcelona se tornou o único time visitante a conquistar quatro vitórias consecutivas na La Liga no estádio do Atlético de Madrid.

Além disso, as estatísticas da Squawka após a partida mostraram o grande contraste entre as duas equipes nesta temporada.

A rede confirmou que o Barcelona é o time que mais soma pontos quando está perdendo no placar: conquistou 21 pontos, o que reflete a capacidade da equipe de reagir e mudar o rumo das partidas, além de sua luta constante. Já o Atlético de Madrid é exatamente o oposto, tendo perdido 22 pontos depois de estar na frente no placar na La Liga.

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