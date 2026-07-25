O Atlético de Madrid anunciou, este sábado, a contratação do astro sul-coreano Kang-in Lee, proveniente do Paris Saint-Germain, num negócio avaliado em 40 milhões de euros, tornando-se a segunda transferência mais cara de um jogador coreano na história do futebol.

A imprensa sul-coreana informou que o Atlético pagará 35 milhões de euros ao clube parisiense, acrescidos de 5 milhões de euros em bónus de fácil concretização, num negócio que representa a terceira contratação dos Colchoneros neste verão, depois das chegadas de Morten Hjulmand e Alejandro Grimaldo.

Este negócio surge em segundo lugar, atrás da transferência do defesa Kim Min-jae para o Bayern de Munique por 50 milhões de euros em 2023, e supera a transferência de Son Heung-min para o Tottenham por 30 milhões de euros em 2015, o que reflete o valor de mercado crescente dos jogadores coreanos no futebol europeu.

Os meios de comunicação em Seul celebraram a chegada de Kang-in Lee como o primeiro jogador coreano a alcançar os "três grandes de LaLiga", o seleto grupo ao qual o Atlético conseguiu juntar-se com mérito, ao lado do Real Madrid e do Barcelona, nos últimos anos.

Fontes na capital coreana apontam que a adaptação do jogador à filosofia do treinador argentino Diego Simeone não representará um grande desafio, dada a sua longa experiência no futebol espanhol, uma vez que se juntou aos 10 anos à academia do Valência e estreou-se pela equipa principal antes de se transferir para o Maiorca e, daí, para o Paris Saint-Germain, que ficou deslumbrado com o seu desempenho de destaque.

Este negócio é visto como um reforço qualitativo para as ambições do Atlético de Madrid na disputa pelos títulos nacionais e continentais, especialmente tendo em conta a vasta experiência europeia que o jogador coreano, de 24 anos, possui.