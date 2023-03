O atentado a tiros que deixa Lionel Messi mais longe de uma volta à Argentina

Contrato de craque argentino com PSG termina no meio de 2023, mas não há confirmações se o atleta vai renovar ou se transferir

Nesta última quinta-feira (02), uma mercearia que pertence à família de Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, foi atacada por criminosos armados. Os atiradores acertaram o local com 14 disparos, deixando mensagem que dizia: "Estamos te esperando, Messi. Javkin (Pablo Javkin, prefeito de Rosario) é um traficante. Ele não vai cuidar de você." Ninguém se feriu no ataque.

Após a situação, o técnico do Newell's Old Boys, Gabriel Heinze, afirmou que será difícil que o atleta queira voltar tão cedo para a Argentina depois do ocorrido: “Isso dá atenção a tudo e a todos o que é isso. Claro, isso afasta Leo e qualquer outra pessoa. Estamos falando disso porque é o Leo, mas também há muitos meninos que gostariam de voltar (para a Argentina)”, confirmou a repórteres.

O jogador entra em fim de contrato com o PSG em meados deste ano, mas não há confirmação se Messi renovará com a equipe de Paris ou fará transferência a outro clube. O jornal Sport afirmou que o craque ex-Barcelona descarta retornar, atualmente, ao seu país natal e não pretende jogar na MLS, tendo sido ligado ao Inter Miami desde outubro de 2022.

Pelo clube da capital francesa, Lionel Messi acumula números positivos, com 28 jogos disputados e 17 gols marcados nesta temporada. Pela Uefa Champions League, o argentino anotou quatro tentos em seis duelos, além de outras quatro assistências. Na Ligue 1, participou de 24 bolas na rede, com 12 passes e 12 anotados por si.