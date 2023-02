Presidente do PSG Nasser Al-Khelaifi é investigado por supostos sequestro e tortura no Qatar

Empresário alega ter sido torturado a mando de Al-Khelaifi por deter informações comprometedoras do mandatário

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, está sendo investigado por um suposto sequestro e tortura de um dos seus opositores, Tayeb Benabderrahmane, de 42 anos, um lobista franco-argelino, segundo o jornal francês L'Équipe.

De acordo com a publicação do L'Équipe, o empresário teria sido sequestrado e torturado a mando de Al-Khelaifi por deter informações comprometedoras do atual presidente do clube há três anos. Nesta terça-feira (28), três juízes de instrução do tribunal de Paris foram nomeados para avaliar e examinar as acusações do franco-argelino, em relação a um processo de investigação aberto em janeiro.

Tayeb Benabderrahmane afirma que foi preso, no Qatar, em janeiro de 2020, supostamente com a posse de documentos confidenciais. O empresário relatou que teria passado seis meses sob tortura em um cativeiro, sendo colocado em prisão domiciliar após ter assinado um protocolo de sigilo no qual se comprometia não divulgar "documentos sensíveis sobre Nasser Al-Khelaifi".

De acordo com a publicação do jornal francês, os documentos que o empresário teria em posse podem ser relacionados à escolha da Copa do Mundo no Qatar ou um pacto para a atribuição de direitos televisivos das Copas 2026 e 2030 ao BeIN Metade, empresa do qual Nasser é presidente. Os arquivos foram descobertos durante o indiciamento de Benabderrahmane e de dois ex-policiais em uma investigação judicial por tráfico de influência e corrupção.

"Estamos muito felizes que o arquivo real desta história seja finalmente investigado pela justiça francesa", disseram à AFP os advogados de Benabderrahmane, Maitres Romain Ruiz e Gabriel Vejnar.

Conforme o The Sun noticiou, Al-Khelaifi respondeu às acusações ainda em novembro de 2022, com a seguinte declaração: “Você está falando sobre criminosos profissionais. Eles mudaram seus advogados mais vezes do que mudaram suas histórias e suas mentiras."

"É a manipulação máxima da mídia. Estou apenas surpreso que tantas pessoas tenham considerado suas mentiras e contradições como críveis - mas esse é o mundo da mídia em que estamos hoje. A lei seguirá seu curso e não tenho tempo para falar sobre pequenos criminosos de carreira."

Vale lembrar que o presidente do PSG já foi investigado por sua relação com Jérôme Valcke, ex-secretário Geral da Fifa, por supostas negociações dos direitos de transmissão por fora dos trâmites necessários. Nasser Al-Khelaifi foi absolvido do caso, por duas vezes, em junho de 2022.