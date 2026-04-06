O assistente Wahbi surpreende a dupla marroquina

Youssef Hajji, assistente técnico da seleção marroquina, esteve presente no confronto entre o Real Army e o Al-Kawkab de Marraquexe, na noite de domingo.
O jogo entre o Exército Real e o Al-Kawkab de Marraquexe terminou em empate sem gols, no âmbito da 15ª rodada do Campeonato Marroquino de Profissionais.
O site esportivo Le360 informou que Hajji esteve nas arquibancadas para acompanhar alguns jogadores, principalmente Rabie Harimati e Reda Teknaoui, a dupla do Exército Real.
Youssef Hajji observou o desempenho de alguns jogadores e fez anotações, que apresentará a Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina.
A seleção marroquina se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026, sabendo que está no Grupo 3, ao lado do Brasil, da Escócia e do Haiti.
Leia também
Presidente da Federação Senegalesa provoca Marrocos com declarações ousadas