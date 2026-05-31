O Arsenal bate recorde com a cerimônia de comemoração após conquistar o título nacional

O Arsenal perdeu no sábado a final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain, que se saiu melhor na disputa de pênaltis em Budapeste. Apesar disso, os torcedores do finalista derrotado compareceram em massa no domingo à parada de comemoração do título no norte de Londres.

Jogadores e membros da comissão técnica percorreram as ruas de Islington, bairro onde fica o Emirates Stadium, em um ônibus aberto. Tudo isso em comemoração ao primeiro título nacional desde 2004, conquista que foi amplamente celebrada na semana passada no Selhurst Park, após a vitória por 1 a 2 sobre o Crystal Palace.

Uma semana depois, veio a decepção pela derrota contra o PSG, que já havia sido o melhor clube da Europa no ano passado. Para a torcida do Arsenal, isso não foi motivo para desanimar, pois, segundo a Polícia Metropolitana de Londres, nada menos que 1,5 milhão de pessoas compareceram ao desfile de Mikel Arteta e sua equipe.

Com isso, o Arsenal bateu um recorde, pois nunca antes na história um evento desse tipo na Inglaterra atraiu tantos visitantes. Quando o Manchester United conquistou o triplo em 1999, a equipe do então técnico Alex Ferguson foi recebida por 500 mil curiosos.

O segundo lugar no ranking é ocupado pelo Liverpool. A parada de campeões em 2025 atraiu cerca de 750.000 torcedores. Uma grande festa após o 20º título nacional, ainda com Arne Slot no comando. Entretanto, o Liverpool se despediu do técnico holandês.

O Arsenal recentemente tirou o Liverpool do trono e se sagrou campeão da Inglaterra pela décima quarta vez na história. A Liga dos Campeões, portanto, ainda não foi conquistada, após finais perdidas em 2006 e 2026.