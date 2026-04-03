O amuleto da sorte do Barcelona aparece diante do Atlético de Madrid

O Estádio Riazor Metropolitano se prepara para receber um confronto de grande envergadura, quando o Barcelona visitará o Atlético de Madrid no destaque da 30ª rodada da La Liga, amanhã, sábado, no primeiro de três jogos consecutivos entre as duas equipes nesta temporada.
A Federação Espanhola de Futebol anunciou, segundo comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira, a nomeação do árbitro internacional Mateo Busquets Ferrer para apitar este confronto tão aguardado.
O jornal espanhol “Mundo Deportivo” destacou que este será o segundo jogo que ele apita pelo Barcelona na atual temporada 2025/2026.
A primeira partida foi contra o Rayo Vallecano e terminou empatada em 1 a 1, tendo apresentado problemas técnicos no sistema de vídeo-árbitro (VAR), o que levou a que este não fosse utilizado durante a maior parte do primeiro tempo.
No total, o número de partidas que o árbitro apitou pelo Barcelona na La Liga chega a seis, nas quais o time catalão conquistou quatro vitórias e um empate (excluindo a partida contra o Rayo Vallecano).
E a última partida que ele apitou nesta temporada foi o confronto adiado contra o Osasuna, no qual o time catalão venceu por 3 a 0.
Já para o Atlético de Madrid, esta será a sexta vez que Busquets Ferrer apita uma partida dos Rojiblancos em diferentes competições.
Sob sua arbitragem, o time madrilenho conquistou uma vitória e um empate, contra três derrotas. Entre essas partidas, destacam-se o empate em 1 a 1 contra o Real Madrid no clássico da capital na temporada passada e a vitória por 3 a 0 sobre o Valencia no estádio Mestalla.