O Al Ahly encontra um substituto para Aliou Diang

No âmbito de seus esforços para recuperar o domínio no cenário nacional e reforçar sua presença continental, o Al Ahly egípcio continua trabalhando para fortalecer seu elenco de forma significativa durante a próxima janela de transferências de verão, como parte de um plano abrangente para reconstruir a equipe da melhor maneira possível.

A comissão técnica e a diretoria do clube colocam o reforço do meio-campo no topo das prioridades da próxima fase, especialmente após a confirmação da saída do meio-campista malinês Aliou Diang, que concluiu as formalidades de sua transferência para o Valencia, da Espanha, e começará sua trajetória lá a partir da próxima temporada.

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De acordo com o site “Africa Foot”, o Al-Ahly entrou na lista de interessados em contratar o meio-campista defensivo marfinense Cédric Jebou, cujo contrato com o Étoile Sportive du Sahel está chegando ao fim, o que o torna um alvo relativamente acessível no mercado de transferências.

Jebou vive uma fase marcante em sua carreira futebolística, após apresentar um desempenho notável na Liga Tunisiana, onde se impôs como um dos principais jogadores da sua posição, graças à sua capacidade de recuperar a bola, à disciplina tática e a um estilo de jogo moderno, em sintonia com as exigências do futebol atual.

As qualidades do jogador correspondem às necessidades do Al-Ahly, que busca trazer novos elementos que combinem experiência e versatilidade, especialmente do continente africano, garantindo a manutenção da identidade da equipe e o reforço de sua competitividade.

Por outro lado, o Étoile du Sahel não pretende abrir mão de um de seus principais pilares tão facilmente, já que o clube tunisiano está se movimentando para renovar o contrato do jogador e garantir sua permanência, diante do crescente interesse de vários outros clubes, o que prenuncia uma forte disputa pela contratação nos próximos tempos.

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Jebou possui uma trajetória profissional diversificada, tendo já defendido o Esporte Tunisino, antes de viver uma experiência europeia por meio de um empréstimo ao Leuven, para depois se transferir para a liga americana pelo Minnesota United, o que lhe proporcionou experiências variadas em diferentes níveis.

O valor de mercado do jogador é atualmente de cerca de 400 mil euros, de acordo com o site “Transfermarkt”, um valor que está ao alcance do Al-Ahly e que pode contribuir para acelerar o ritmo das negociações caso elas entrem em fase oficial.

Diante desses dados, a negociação permanece aberta a todas as possibilidades, entre o desejo do Étoile du Sahel de manter seu jogador e a insistência do Al-Ahly em reforçar seu elenco com elementos capazes de fazer a diferença, em um verão que parece promissor em termos de transferências e negociações.