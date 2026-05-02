O Ajax supera o Feyenoord e contrata um grande talento do AZ

Musabe Abdusalam troca o AZ pelo Ajax neste verão. É o que informa o Ajax Showtime. O jovem talento de 14 anos também poderia ter escolhido o Feyenoord, mas preferiu o clube de Amsterdã.

Abdusalam mudou-se em 2023 do RKVV DEM, de Beverwijk, para a base do AZ. Lá, ele jogou nos últimos anos nas categorias Sub-15 e Sub-16.

O jovem já estava na mira do Ajax há algum tempo e, assim que se soube que ele deixaria o AZ, o Ajax agiu rapidamente. No entanto, o Feyenoord também gostaria de tê-lo contratado.

Nos últimos tempos, Abdusalam fez um período de teste nos dois clubes. No fim das contas, ele escolheu o time da capital, onde jogará na equipe Sub-15.

O Ajax Showtime descreve o jovem como “um jogador de ataque que se destaca nas duas laterais e que, para sua idade, pode ser considerado um jogador precoce. Ele contribui significativamente para as equipes em que joga, com gols e assistências.”

Abdusalam estreou-se pela seleção holandesa Sub-15 no início de março. Até agora, disputou um total de duas partidas internacionais por essa equipe.