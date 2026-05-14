"O Ajax quer recomprar o jovem talento que saiu sem custo de transferência"

O Ajax espera convencer Bendegúz Kovács a retornar rapidamente a Amsterdã, segundo informa Gianluca Di Marzio. De acordo com o especialista italiano no mercado de transferências, times como Juventus, Chelsea e, portanto, o Ajax acompanham de perto a evolução do atacante de 18 anos do AZ. O interesse do Ajax é notável, já que Kovács se transferiu de Amsterdã para Alkmaar no verão passado sem custos de transferência.

Kovács é considerado atualmente um dos maiores talentos da base do AZ. O atacante, nascido em 2007, está evoluindo rapidamente e apresentando números convincentes nesta temporada na Keuken Kampioen Divisie. Em quatorze partidas pelo Jong AZ, ele marcou oito gols.

Seu excelente desempenho também não passou despercebido dentro do clube. Por isso, Kovács teve recentemente a oportunidade de fazer sua estreia na equipe principal do AZ. Na partida da Conference League contra o Shakhtar Donetsk (2 a 2), ele deu uma assistência.

Segundo Di Marzio, a Juventus está, portanto, entre os clubes que acompanham de perto o atacante. O Chelsea também está de olho em Kovács e estaria considerando uma possível parceria com o Red Bull Salzburg para continuar a moldar seu desenvolvimento. Os londrinos veem no húngaro um talento com grande potencial de crescimento.

Enquanto isso, o Ajax ainda espera conseguir contratar Kovács. O AZ, no entanto, quer evitar a todo custo que Kovács saia novamente tão cedo. Por isso, os dirigentes do clube de Alkmaar estão atualmente trabalhando em um contrato melhorado para mantê-lo no clube por mais tempo. Atualmente, o atacante tem contrato até meados de 2028.

Kovács já era alvo de interesse expresso de vários clubes europeus. Em março, a La Gazzetta dello Sport divulgou que também o Aston Villa, o Borussia Dortmund e o Sporting de Lisboa acompanhavam de perto sua situação. O jornal esportivo rosa chegou a descrever o atacante como o “Ibrahimovic húngaro”.

Kovács se destacou principalmente na UEFA Youth League e no Jong AZ. Sua rápida evolução já lhe rendeu uma vaga na seleção nacional da Hungria.