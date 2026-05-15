O Ajax enfrenta um verão agitado no mercado de transferências. De acordo com a revista Voetbal International, vários jogadores estão na lista de possíveis saídas, enquanto o clube sonha com o retorno de Edson Álvarez. Um possível rebaixamento do West Ham United da Premier League poderia abrir novas oportunidades para o time de Amsterdã.

O Ajax vem procurando há muito tempo um novo meio-campista para a posição 6. Desde a saída de Jordan Henderson, essa função tem sido mal preenchida. Na busca por reforços, dezenas de nomes são cogitados pelo Ajax, mas o de Álvarez é o que mais se destaca.

O mexicano ainda goza de grande prestígio dentro do clube. Tanto no verão de 2025 quanto durante a janela de transferências de inverno de 2026, o Ajax já tentou trazê-lo de volta à Johan Cruijff ArenA. No entanto, não se chegou a um acordo.

Álvarez apareceu recentemente na Johan Cruijff ArenA durante a partida em casa do Ajax contra o FC Utrecht (derrota por 1 a 2). O meio-campista ainda está sob contrato com o West Ham United, que o emprestou ao Fenerbahçe nesta temporada. Seu contrato vai até meados de 2028.

A duas rodadas do fim, o West Ham está em má situação na Premier League. O The Hammers precisa recuperar uma desvantagem de dois pontos em relação ao rival Tottenham Hotspur, caso contrário, será rebaixado para a Championship.

Não só no que diz respeito às contratações há muita coisa a acontecer no Ajax, como também parece estar iminente uma grande renovação no que diz respeito às saídas. Sean Steur deve, pelo contrário, ter seu contrato renovado por mais tempo, enquanto o clube já deu um passo importante em direção ao futuro ao manter Jorthy Mokio. Para vários outros meio-campistas, as perspectivas parecem limitadas.

Kian Fitz-Jim não teria mais um papel de destaque nos planos da comissão técnica na próxima temporada. Branco van den Boomen e Sivert Mannsverk também podem deixar Amsterdã. Com isso, o Ajax pretende abrir espaço no elenco.

Além disso, Jordi Cruijff está buscando reforços para o ataque. O Ajax leva a sério a possibilidade de Mika Godts deixar o clube, já que ele está na mira de vários times. Por isso, já estão sendo avaliados possíveis substitutos para a ala esquerda.