O Ajax está de olho em Míchel Sánchez para assumir o cargo de novo treinador principal, mas o momento em que o diretor técnico Jordi Cruijff entrará em ação ainda está demorando, segundo Mike Verweij, do De Telegraaf. O clube de Amsterdã só pretende avançar de fato assim que o Girona estiver definitivamente salvo na La Liga. Com quatro partidas ainda por disputar e ocupando a décima sexta posição, esse momento ainda não chegou.

A equipe de Míchel está atualmente quatro pontos acima da zona de rebaixamento e, portanto, em uma posição nada confortável. Na última rodada, o Girona ainda sofreu uma derrota para o rival direto Real Mallorca (0 a 1).

Segundo Verweij, Míchel continua sendo o principal candidato em Amsterdã, como também havia sido informado anteriormente pelo especialista em mercado de transferências Matteo Moretto na RadioMarca. “Ainda é verdade que Míchel, do Girona, é o sucessor em vista”, afirma o observador do Ajax no podcast Kick-off. “Só que no Ajax acham que precisam esperar até que o clube esteja seguro para poderem realmente iniciar conversas sérias com ele.”

“Ele está agora na pole position. Isso não é garantia de que ele realmente será o escolhido, mas acho que, em primeiro lugar, eles estão apostando nisso”, disse Verweij.

Segundo Verweij, o Ajax voltou a entrar em contato com Arne Slot recentemente. “Mas Slot continua muito firme no cargo, ele vai simplesmente continuar no Liverpool. E eu também entendi que Arne Slot não estava muito animado para ir para o Ajax neste momento da carreira.”

Enquanto isso, também paira no ar a possível volta de Daley Blind ao Ajax. Segundo Ronald de Boer, o experiente zagueiro “gostaria muito de ir para o Ajax” e está pensando seriamente em voltar ao clube da sua infância.

No entanto, nem todos estão convencidos desse plano. Valentijn Driessen expressa sérias dúvidas sobre o possível retorno de Blind. “Ele também me decepcionou bastante na partida contra o Mallorca. Esse não é o jogador que lidera os demais jogadores do Ajax ou os motiva a melhorar como equipe. Ele se safou em uma jogada polêmica; deveria ter sido marcado um pênalti contra ele.”