O Ajax anuncia parceria com clube europeu

O Ajax vai estabelecer uma parceria com o LASK Linz, da Áustria, conforme anunciado pelo clube em seus canais oficiais. A parceria tem como objetivo principal desenvolver e descobrir jogadores talentosos.

O clube de Amsterdã afirma que se trata de uma parceria importante, da qual ambas as partes se beneficiarão. “Esta parceria é um passo importante no fortalecimento de nossa rede internacional de futebol.”

“Por sua vez, o LASK terá acesso à expertise e à metodologia do Ajax no futebol. Além disso, trabalhará com o Ajax no desenvolvimento de caminhos de progressão mais sólidos para os jogadores”, diz o comunicado.

O Ajax afirma que a parceria também garante que ambos os clubes aprenderão um com o outro fora de campo. “A colaboração oferece espaço para a troca de ideias e experiências nas atividades comerciais dos clubes.”

Marijn Beuker, diretor de futebol do Ajax, está muito otimista em relação ao clube austríaco. “Vejo no LASK um parceiro comprometido com o crescimento, a inovação e a criação do ambiente adequado para o desenvolvimento de jogadores e da equipe técnica.”

Além do Ajax, o LASK também se pronuncia por meio do CEO Siegmund Gruber. “Esta parceria representa um marco importante para o clube. O que torna esta parceria particularmente valiosa é a intensa troca de conhecimentos sobre todas as áreas centrais do futebol.”

“Colaborar com um clube que combina uma rica história com expertise global na área de desenvolvimento de jogadores é uma honra e uma enorme oportunidade de crescer como clube. Estou convencido de que a partilha de conhecimento ajudará o clube.”