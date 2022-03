NXGN 2022: Endrick, Marcos Leonardo e Tarciane escolhidos entre as grandes promessas do futebol

Em mais uma edição do NXGN, em 2022, brasileiros estiveram presentes na lista de jovens mais promissores do mundo. Dessa vez, no Top 50 masculino estiveram os atacantes Endrick (Palmeiras), Matheus França (Flamengo), Marcos Leonardo (Santos) e Kayky (Manchester City), além do zagueiro Kayky (Santos). No Top 20 feminino, a defensora Tarciane (Corinthians) e a centroavante Giovana Queiroz (Levante) marcaram seus nomes.

Os vencedores desta edição, no entanto, foram o habilidoso meio-campista do Borussia Dortmund, Jude Bellingham, e a estrela do Reims, Melchie Dumornay, coroados como melhores jovens da atualidade.

Jornalistas de toda a rede mundial da GOAL votaram nos jovens mais brilhantes do esporte, nascidos em 1 de janeiro de 2003 ou depois desta data. No caso de Dumornay e Bellingham, os dois nasceram no mesmo ano, em junho e agosto, respectivamente.

Bellingham venceu a forte disputa para se tornar o sétimo vencedor do prêmio masculino, seguindo os passos de jogadores como Jadon Sancho, Gianluigi Donnarumma e Ansu Fati, vencedor de 2021.

O inglês se tornou uma estrela da equipe de Dortmund desde que chegou ao Signal Iduna Park, no verão de 2020, contribuiu com alguns gols e assistências cruciais nesta temporada ao mesmo tempo em que emerge como líder no vestiário.

Bellingham, aos 18 anos, é também um jogador regular no elenco de Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, a nível internacional e, em 2021, tornou-se o jogador mais jovem a aparecer em uma partida de eliminatórias na Eurocopa 2021.

GOAL

Ele bateu o "maestro" Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, que ficou em segundo lugar, com o Gavi do Barcelona completando o pódio, em terceiro.

Wirtz desfrutou de uma campanha estelar na Bundesliga, registrando dois dígitos em gols e assistências em 2021/22, antes de sofrer uma grave lesão no joelho no início de março.

Gavi, por sua vez, deixou de jogar pelo Barcelona sub-19 para ser um titular regular do clube e do país num espaço de nove meses, e é esperado que ele desempenhe um papel de liderança, já que Xavi Hernandez supervisiona a reconstrução da equipe.

Os cinco primeiros da lista masculina se completa pelo craque do Bayern de Munique, Jamal Musiala, e do Liverpool, Harvey Elliott, ambos que se estabeleceram em duas das equipes mais talentosos da Europa.

Dumornay, pelo lado feminino, também aos 18 anos, torna-se a terceira ganhadora do prêmio, sucedendo Hanna Bennison e Lena Oberdorf na conquista da honra.

GOAL

A meio-campista tem sido protagonista em seu país natal, o Haiti, por vários anos, antes de fazer a mudança para a França em 2021, quando ela parecia começar sua carreira profissional.

Dumornay brilhou até agora pelo Reims, e é esperado plenamente que se estabeleça ao mais alto nível mais cedo.

Ela bateu a australiana Mary Fowler, jogadora do Montpellier que ficou na segunda posição, enquanto a maltesa Haley Bugeja terminou em terceiro lugar, a qual continua impressionando pelo Sassuolo.

A jovem estrela dos Estados Unidos, Alexis Missimo, ficou em quarto lugar, enquanto o Bayer Leverkusen pôde se gabar de ter um jogador entre os cinco primeiros em ambas as listas, mascuilna e feminina, depois que a jogadora Lisanne Grawe ficou em quinto.