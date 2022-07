Novorizontino x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulista sub-20

Partida acontece nesta quinta-feira (7), pelo Paulista sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Novorizontino e Guarani entram em campo nesta quinta-feira (7), no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, às 15h (de Brasíia), pela segunda fase do Paulista sub-20. A partida não será transmitida na TV ou na internet.

O Novorizontino encerrou a primeira fase do estadual na terceira posição do grupo 1, com 18 pontos. O time aurinegro venceu seis jogos e perdeu quatro.

Já o Guarani foi o líder da chave 8, com 19 pontos somados. O Bugre ganhou cinco jogos, empatou quatro e perdeu um.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Novorizontino: Luis, Claudinei, Alexandre, Luis Fellipe, Gabriel, Ryan, Luiz Otavio, Diego, Matheus Henrique, Romário e David.

Possível escalação do Guarani: Thiago, Luiz Fabiano, Bruno, Guilherme, Pedro, Matheus, Nicolas, Filipe, Victor, Filpe Chrysman, Matheus e Pedro Henrique.

Desfalques da partida

Novorizontino:

sem desfalques confirmados.

Guarani:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Novorizontino x Guarani DATA Quinta-feira, 7 de julho de 2022 LOCAL Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Tanabi 1 x 0 Novorizontino Paulista sub-20 29 de junho de 2022 Novorizontino 2 x 0 Mirassol Paulista sub-20 22 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Capivariano x Novorizontino Brasileirão 13 de julho de 2022 15h (de Brasília) Novorizontino x Água Santa Copa do Brasil 21 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 3 x 0 Metropolitano Paulista sub-20 29 de junho de 2022 Caieiras 0 x 0 Guarani Paulista sub-20 22 de junho de 2022

Próximas partidas