Novo "Rei de Roma": Zaniolo brilha na Europa e só tem 19 anos

Jovem atacante fez os dois gols contra o Porto e deixou bem encaminhada a classificação para os italianos

Desde que Francesco Totti surgiu como um garoto na Roma em 1993, o torcedor romano não ficava tão empolgado com uma jovem revelação como nos dias atuais. Isso porque Nicolò Zaniolo desembarcou na capital italiana e chegou mostrando credenciais goleadoras. Ele se tornou o jogador mais jovem a fazer três gols na Serie A, desde Totti.

Zaniolo tem apenas 19 anos, nasceu em Massa, na Itália, no em 2 de julho de 1999. Atualmente na Roma ele usa a camisa 22. Seu potencial já vinha sendo observado grandemente no campeonato italiano, mas foi na Champions League que ele deixou seu nome escrito em nível continental.

Hoje com 1.90 de altura, Zaniolo foi rejeitado pela Fiorentina em 2016 por "não ser alto o suficiente". À época ele tinha apenas 16 anos, de acordo com seu pai, o ex-jogador Igor Zaniolo, aposentado em 2013 e com passagem pelo Genoa.

Ele é cria da base da própria Fiorentina e passou nove anos treinando nas categorias juvenis da Viola. Após a traumática saída, ele foi para o Virtus Entella, na Serie B. Após apenas sete jogos na segunda divisão, a Internazionale bateu a concorrência de Juventus e Milan para assinar com o jogador que mal tinha chegado ao Entella. A operação deu certo e Zaniolo foi para Milão.

(Foto: Getty Images)

Por lá, entretanto, permaneceu pouco tempo. Devido ao Fair Play financeiro, os nerazzurri tiveram que se desfazer da jovem promessa. E agora amargam o florescer do garoto de 19 anos em um dos grandes rivais: a Roma.

A atual é a temporada de estreia de Zaniolo na equipe romana. Em 22 partidas nessa temporada, ele marcou cinco gols e deu duas assistências. Ele muitas vezes é usado como substituto, por isso não conta com tantos minutos em campo como outros atletas.

Mesmo assim, o talento de Zaniolo é para ser observado de perto pois trata-se de um jogador promissor para os próximos anos.