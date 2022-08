Novo Rei de Roma? Como Mourinho quer se mostrar candidado a título italiano com Dybala e companhia

José Mourinho incendiou a metade vermelha de Roma antes do início da nova temporada da Série A

Roma nunca foi fácil de conquistar. De fato, Rudi Garcia uma vez apontou que a cidade só teve três reis: o Papa, o notório chefe do crime 'libanês' e Francesco Totti. José Mourinho, no entanto, está perfeitamente posicionado para se tornar o quarto.

No espaço de um ano, ele deixou a metade vermelha da cidade em frenesi. Sua primeira temporada na Serie A foi caracterizada por uma sucessão de ataques a dirigentes e adversários, mas também uma progressão óbvia em campo, culminando na conquista do primeiro grande troféu europeu.

Pode ter sido apenas a recém-formada Liga Conferência Europa da UEFA, mas significou muito para Mourinho - ele foi às lágrimas após a vitória no segundo jogo da semifinal sobre o Leicester City e até comemorou seu triunfo subsequente em Tirana com uma nova tatuagem.

A vitória por 1 a 0 sobre o Feyenoord significou ainda mais para os torcedores. Eles sofreram muito desde a última conquista do Scudetto, em 2001, sofrendo decepções uma atrás da outra, tanto na Serie A quanto nas competições continentais.

E é precisamente por isso que eles saudaram Mourinho como um Messias, com centenas de torcedores vindo para cumprimentá-lo quando ele desembarcou no clube no último verão europeu.

Ninguém esperava vir. Ninguém sequer sabia que ele era um candidato para substituir Paulo Fonseca como treinador. A nomeação do 'The Special One', então, causou o que o ex-diretor da Roma, Walter Sabatini, descreveu como um "terremoto emocional" na capital italiana.

O telefone de Paolo Di Canio explodiu, a lenda da Lazio inundou com mensagens de todos os seus amigos torcedores da Roma, que ficaram muito felizes com a notícia. Di Canio, no entanto, foi desdenhoso, respondendo a uma mensagem rotulando Mourinho como "acabado" e "o pior dos piores".

O problema é que os métodos de Mourinho estão funcionando novamente na Roma. Ele está mais uma vez se divertindo com o papel de azarão que sempre lhe caiu bem.

Como o ex-meia de Portugal Adrien Silva disse à GOAL: "é surpreendente em certo sentido, porque a Roma estava passando por um momento muito difícil antes de ele chegar. Eles não estavam nem perto do mesmo nível que seus principais rivais na Itália, mas agora estão se aproximando cada vez mais.".

"Mas, por outro lado, não é tão surpreendente que eles estejam indo bem agora porque é José Mourinho! E ele mostrou em tantos clubes durante sua carreira que é um dos melhores treinadores do mundo. Isso só mostra que às vezes você só precisa do técnico certo na hora certa para que as coisas funcionem.", completou.

Os torcedores, é claro, o apoiaram desde o início. Um mural de Mourinho em uma Vespa apareceu no bairro Testaccio de Roma poucos dias após sua chegada.

A questão agora é se Mourinho pode aproveitar essa sensação aparentemente imparável de construção de impulso em Roma.

Fabio Capello, o homem por trás do título de 2000-01, está entre aqueles que esperam que a Roma pelo menos lute pelos quatro primeiros lugares nesta temporada.

No entanto, como a lenda dos treinadores apontou recentemente, "o risco na Roma continua o mesmo: muita euforia".

As imagens da apresentação de Paulo Dybala se tornaram virais há muito tempo, com o ex-atacante da Juventus tendo ficado estupefato com a recepção que recebeu no Palazzo della Civilta' Italiana.

Ele ficou sem palavras novamente na semana passada, apenas dando um pequeno aceno de aprovação, enquanto uma multidão de 65 mil torcedores da Roma fez uma empolgante interpretação do hino do clube antes do amistoso de pré-temporada com o Shakhtar Donetsk.

No entanto, as dúvidas permanecem sobre se este é realmente um elenco capaz de sustentar uma disputa pelo título.

Inegavelmente, foram feitas melhorias em um elenco que terminou em sexto lugar na Serie A, mas ainda há uma preocupante falta de profundidade, principalmente na defesa central, e os recentes problemas de condicionamento físico de Dybala são um motivo legítimo de preocupação.

Além disso, os torcedores da Roma não ficarão tranquilos até o fechamento da janela de transferências, dada a contínua especulação em torno de Nicolo Zaniolo, que esteve ligado à Juventus e aos Spurs durante todo o verão europeu.

No entanto, a oportunidade, sem dúvida, bate para a Roma.

A energia gerada no Olímpico agora é impressionante e pode levar a equipe a terminar entre os quatro primeiros. E Mourinho um passo mais perto de ser coroado o quarto rei de Roma.