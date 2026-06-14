Novidades sobre Enzo e o Real Madrid

O argentino Enzo Fernández, craque do Chelsea, voltou a ser alvo do interesse do Real Madrid neste momento.

Há alguns meses, Enzo não hesitou em enviar sinais de interesse ao Real Madrid, mas isso levou o Chelsea a afastá-lo, devido a essas declarações.

Depois disso, a possibilidade de Enzo se transferir para o Real Madrid foi diminuindo gradualmente, até que seu nome desapareceu das especulações sobre uma possível transferência para o clube da capital espanhola neste verão.

Então surgiu José Mourinho, o novo técnico do Real Madrid, que deseja contratar Matheus Fernandes, craque do meio-campo do West Ham, mas o jogador parece estar mais próximo do Manchester United.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, Enzo voltou a entrar no radar do Real Madrid, mas sua transferência para o Santiago Bernabéu não será fácil.

O Chelsea pede cerca de 140 milhões de euros para abrir mão de Enzo, cujo contrato vai até o verão de 2032.

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