Neymar sofreu uma lesão muscular que o deixará afastado dos gramados por duas a três semanas, informou o jornalista Fabrizio Romano nesta quinta-feira.

O craque de 34 anos da seleção brasileira e do Santos terá que ficar de fora dos amistosos que antecedem a Copa do Mundo.

A partida de estreia contra o Marrocos também está em risco, acrescenta Romano. Para Neymar, será uma corrida contra o tempo.

O Brasil ainda disputará dois amistosos antes da Copa do Mundo, contra Panamá e Egito. Esses jogos, que seriam muito úteis para Neymar em termos de condicionamento físico, chegam, portanto, cedo demais.

Em seguida, o Brasil enfrenta, no Grupo C, Marrocos, Haiti e Escócia. Os Leões do Atlas talvez não precisem se preocupar com Neymar.

Por enquanto, Neymar tem como meta os jogos contra o Haiti e a Escócia, nos dias 20 e 25 de junho. Um revés adicional pode ser fatal para o astro mundial.