Noa Lang parece ter recuperado de repente suas perspectivas no Napoli

Após duas temporadas, Antonio Conte deixa o Napoli. Após a última partida do campeonato contra a Udinese (1 a 0), o técnico anunciou sua saída.

Na coletiva de imprensa após sua última partida como técnico do Napoli, ele fez um balanço com orgulho. “Foi uma enorme honra ser técnico do Napoli. Foram duas temporadas fantásticas. Uma experiência incrível.”

Conte revelou que havia informado o presidente Aurelio De Laurentiis há um mês. “Foi minha própria decisão de sair, pois sinto que o projeto está chegando ao fim. Liguei para o presidente há algumas semanas para informá-lo. O Napoli sempre será como um lar para mim”, disse o italiano.

Após a saída de Gennaro Gattuso do cargo de técnico da seleção italiana, Conte indicou que se considera uma opção lógica para o cargo. “Mas não há nenhum acordo com a federação no momento. Meu conselho é contratar Pep Guardiola.”

Guardiola está deixando o Manchester City após dez anos. “Mas será que a federação tem dinheiro para contratar Guardiola?”, questionou Conte. “Ele seria, de qualquer forma, minha primeira escolha.” E o espanhol deixou claro que não pretende mais treinar nos próximos tempos, o que torna a opção de Conte inviável no curto prazo.

Com a saída de Conte do Napoli, parece que uma porta se abriu novamente para Noa Lang. Logo ficou claro que os dois não se davam bem.

O holandês foi emprestado ao Galatasaray em janeiro, onde também conquistou o título. No próximo verão, Lang retorna a Nápoles.