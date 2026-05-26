Noa Lang obtém esclarecimentos e toma imediatamente uma decisão drástica

Noa Lang mudou de agente e retorna ao Napoli, segundo o jornalista especializado em transferências Nicolò Schira. O holandês foi emprestado ao Galatasaray nesta temporada.
Em julho de 2025, Lang trocou o PSV pelo Napoli. Lá, logo ficou claro que ele e o técnico Antonio Conte não se davam bem.
Na janela de transferências de inverno, o ponta foi emprestado ao Galatasaray. Na Turquia, ele não teve grande rendimento, mas deu três assistências.
O contrato de empréstimo de Lang incluía uma opção de compra de trinta milhões de euros. O Galatasaray não exerceu essa opção, o que faz com que o jogador de 26 anos retorne ao Napoli.
No domingo, o técnico do Napoli, Conte, anunciou sua saída do clube. Após duas temporadas, ele já está de saída, pois o italiano sentia que o projeto no Napoli estava chegando ao fim.
Com a saída de Conte do Napoli, parece que uma porta se abriu novamente para Noa Lang. Logo ficou claro que os dois não se davam bem. Lang parece realmente querer aproveitar essa chance. O atacante trocou de assessoria e agora é representado por Ali Barat.
Segundo Schira, Lang está “extremamente motivado e quer provar seu valor no Napoli”. Ainda não está claro quem será o técnico do ponta. No entanto, ele começa com um novo começo no clube.