No Flamengo, Renato Gaúcho vive dilema para escalar time e Diego Ribas pode retornar

Como vem sendo de praxe no Flamengo, Renato Gaúcho terá ausências importantes na partida desta quinta-feira (11), diante do Bahia, no Maracanã. Os desfalques começam desde o gol, já que Diego Alves, que ainda se recupera de desgaste físico, não deve ser relacionado.

Durante o último treino, na quarta-feira (10), Renato Gaúcho optou por colocar Hugo Souza e dar uma chance ao garoto. Quem vinha sendo utilizado na ausência do camisa número 1 era Gabriel Batista, que desta vez, deve começar no banco de reservas.

No meio-campo, Everton Ribeiro está suspenso e desfalca o Flamengo. O lado bom, no entanto, são os retornos de Diego Ribas e Thiago Maia, ambos treinaram entre os titulares. Na zaga, David Luiz e Rodrigo Caio devem iniciar a partida juntos.

Nas laterais, Ramon e Matheuzinho ganham nova oportunidade, uma vez que Filipe Luís ainda se recupera de lesão e Isla está com a seleção chilena. Ainda no meio-campo, Andreas Pereira, que estava suspenso, retorna, enquanto Arrascaeta segue fora e Arão pode ser poupado.

Sendo assim, o provável time do Flamengo diante do Bahia será formado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), David Luiz e Ramon (Renê); Diego Ribas, Thiago Maia, Andreas, Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

Renato vive o dilema de dosar a minutagem dos atletas, que estão bem desgastados, às vésperas da decisão da Copa Libertadores, com a obrigação de brigar pelo Brasileirão até o final, mesmo com cada vez menos chances de título.

A situação vem sendo avaliada dia a dia internamente e as críticas pela postura da equipe durante o Brasileirão também são levadas em consideração. Apesar do desempenho irregular na competição, a diretoria não quer passar a impressão de que acabou o campeonato, ainda que entenda a dificuldade nesta reta final.