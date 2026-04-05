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Jordi Cruijff Marijn Beuker
Sydney Jordan

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“No Ajax, isso é imediatamente chamado de má gestão, mas é claro que não é isso”

Ajax
Eredivisie

Michael van Praag não considera que haja má gestão no Ajax, segundo afirmou no programa “Goedemorgen Eredivisie”. O ex-presidente do Conselho Fiscal também abordou a nomeação de Alex Kroes, que já deixou o Ajax em 1º de fevereiro.

“Quando se trata do Ajax, a palavra ‘má gestão’ vem imediatamente à mente, mas é claro que não é isso”, começa van Praag, que deixou o Ajax há um ano e meio. “Na época, estávamos lidando com o legado de (Sven, red.) Mislintat. O Conselho Fiscal tentou resolver isso da melhor maneira possível.” 

Van Praag avaliou na época que levaria três anos para que a situação fosse definitivamente resolvida. “Estamos agora no segundo ano e vejo melhorias, mas ainda não é o que deveria ser. Rejeito a palavra ‘má gestão’, pois no Ajax estão trabalhando para reverter a situação.” 

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Na nomeação de Alex Kroes, Van Praag foi alvo de críticas por parte da torcida do Ajax. Kroes foi acusado de uso de informação privilegiada. “Achamos que não podíamos nomeá-lo e isso gerou muitas críticas.” Kroes disse recentemente no podcastKale & Kokkie que sua suspensão foi injusta. 

“Bem, parece que não. A AFM (Autoridade dos Mercados Financeiros) já determinou que houve uso de informação privilegiada. E, se você é uma empresa de capital aberto, não pode nomear essa pessoa como CEO, isso não acontece em lugar nenhum!”, disse Van Praag. “Se Kroes diz isso agora, é para se livrar da culpa.” 

O ex-dirigente do Ajax considerava Kroes adequado para o cargo de CEO, mas não podia nomeá-lo. “Não tínhamos outra escolha. Eu teria feito a mesma coisa novamente e meus sucessores também teriam feito. Não dá para fazer diferente.” 

“Naquela época, talvez tenha sido má gestão, mas agora é uma política de recuperação”, reconhece Van Praag, para concluir. 

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