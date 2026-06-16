Nico Baz recusa voltar ao Real Madrid

O argentino Nico Baz, meio-campista do Como, recusou-se a retornar ao Real Madrid na próxima temporada.

Nico Baz chegou ao Como há duas temporadas, vindo do Real Madrid, com o clube mantendo o direito de readquirir o jogador argentino.

Baz teve a oportunidade de jogar bastante pelo Como, tornando-se uma das estrelas do time italiano nas duas últimas temporadas, e conseguiu levá-lo à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta no X: “Nico Baz comunicou diretamente ao Real Madrid seu desejo de permanecer no Como na próxima temporada”.

E acrescentou: “As esperanças do Como aumentaram muito nas últimas 12 horas de manter a joia argentina por mais uma temporada”.

E continuou: “Não havia dúvidas, desde a semana passada, da vontade de Nico Baz de permanecer no Como por mais uma temporada, especialmente depois que o Real Madrid fechou a contratação de Bernardo Silva”.

O Real Madrid contratou Bernardo Silva em uma transferência gratuita, a pedido direto de José Mourinho, o novo técnico do clube.

E concluiu: “O Como e o Real Madrid continuam em negociações para chegar à melhor solução em relação à transferência de Baz, e todas as partes estão em contato, mas a decisão final ainda não foi tomada”.