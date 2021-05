Neymar volta a ironizar suspensão na final da Copa da França: "Que confusão"

O atacante jogou por apenas quatro minutos na semifinal contra o Montpellier e, ainda sim, levou um amarelo por uma falta

Neymar desabafou em suas redes sociais nesta sexta-feira (14), depois de ser suspenso para a final da Copa da França, descrevendo a situação como “uma bagunça”. Com o cartão amarelo recebido na semifinal diante do Montpellier, no meio de semana, ele não estará à disposição do técnico Mauricio Pochettino para a decisão daquele que pode ser o primeiro título do PSG na temporada 2020/21.

Em uma postagem irônica em seu perfil do Instagram, Neymar criticou as regras do futebol francês que o impedirão de disputar a decisão.

“Gostaria de entender a cabeça do cara que fez a regra de cartões da França. Esse merece aplausos. Que confusão”, postou, acompanhado de emojis com aplausos.

O atacante recebeu um cartão amarelo apesar de ter jogado apenas quatro minutos na semifinal, contra o Montpellier, lançado por Pochettino aos 41 do segundo tempo, e mesmo assim acabou advertido. Com o empate por 2 a 2 no tempo normal a decisão foi para os pênaltis, disputa vencida pelo PSG por 6 a 5 - com Neymar convertendo a sua.

Com a expulsão para o Lille, pelo Campeonato Frances, no início de abril, ele recebeu três jogos de suspensão, e acabou ficando de fora de duelos contra o Strasbourg e Saint-Étienne. O terceiro jogo de suspensão continha uma condicional: se levasse amarelo em uma outra partida, Neymar teria que cumprir mais um jogo fora.

“Jogo cinco minutos, cometo uma falta e ele me dá um amarelo sem nem pensar”, disse o brasileiro em outro 'stories'. “Obrigado por me suspender para a final. Acho que foi pessoal”, fazendo uma referência ao arbitro Jeremie Pignard.

Sem Neymar para a final, Mauricio Pochettino ainda conta, porém, com o craque para o próximo compromisso da Ligue 1: vice-líder com 76 pontos, o Paris Saint-Germain recebe o Reims em casa no domingo (16), pela antepenúltima rodada da Ligue 1. Atualmente, o Campeonato Francês é liderado pelo Lille, com 79 pontos.