PSG: Mbappé incluído em lista para jogo contra a Atalanta na Champions

Mbappé seguirá viagem com o restante do elenco para a partida contra a Atalanta, mas ainda será reavaliado pelos médicos do Paris

A Champions League está de volta e o aguarda ansioso pela partida contra a Atalanta, na próxima quarta-feira (12), pelas quartas de final da competição. Mas apesar da empolgação, a grande preocupação da equipe segue sendo Kylian Mbappé. Lesionado, o jovem seguirá viagem com o restante do elenco para , mas sua presença ainda é incerta.

A jovem estrela assustou a comissão técnica da equipe nas últimas semanas, após sair lesionado de campo no início da final da Copa da França, contra o Saint-Étienne, no dia 24 de julho.

Mbappé sofreu uma forte entrada ainda no primeiro tempo e deixou o gramado com fortes dores. Então, os exames revelaram uma entorse no tornozelo e sua presença diante da passou a ser incerta.

Inicialmente, o atacante foi afastado por três semanas e Thomas Tuchel não estava otimista quanto a sua recuperação até o retorno da . O treinador alemão chegou a dizer que só um milagre faria o jogador de 21 anos estar em campo já nas quartas de final.

Agora, Mbappé está na lista de atletas que viajam para Portugal, mas isso também não garante que ele realmente possa atuar na quarta-feira, como explicou Tuchel em entrevista.

"O prazo é curto, super curto", disse o comandante do PSG aos repórteres. “Falámos com o médico hoje e decidimos voltar a nos encontrar no sábado para ver em que fase está e se é possível que esteja no banco contra o Atalanta. Mas eu não espero muito", pontuou.

Em situação parecida com a de Mbappé está o italiano Marco Verratti. O jogador perdeu o amistoso contra o Sochaux, no dia 5 de agosto, devido a uma lesão na panturrilha e deve ficar de fora da partida contra a Atalanta, apesar de também viajar para Faro como o restante do elenco. Di Maria, suspenso, e Layvin Kurzawa, com problemas na coxa, também serão desfalques.

Enquanto isso, Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, Icardi, Kehrer e Kimpembe foram todos reintegrados ao time após terem descansado para o amistoso do meio de semana. O PSG tenta chegar às semifinais da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 1994/95. Caso consiga, o adversário será o vencedor da partida entre e .

Confira a lista de atletas que viajam para a disputa da Champions:

Goleiros: Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka, Garissone Innocent

Defensores: Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Juan Bernat, Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Loic Mbe Soh, Timothee Pembele

Meias: Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Ander Herrera, Marco Verratti, Kays Ruiz-Atil

Atacantes: Pablo Sarabia, Eric Maxim Choupo-Moting, Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Arnaud Kalimuendo