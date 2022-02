Mbappé: "Real Madrid? Minha decisão ainda não está tomada"

Não foi neste ano que as possibilidades de Mbappé jogar pelo Real Madrid começaram. Em 2021, o clube espanhol ofereceu ao PSG mais de 200 milhões de euros (R$ 1,214 bilhão, na taxa atual) pelo jogador, proposta recusada pelos franceses.

Após especulações de que o atacante já estaria acertado com os Blancos, Mbappé relatou à Amazon Prime, depois da vitória sobre o Lille neste último domingo (06), que pretende focar primeiro no duelo contra o Real, sem realizar acordo com o adversário de Champions League no momento: "Não, minha decisão não foi tomada. Acho que jogar contra o Real Madrid muda muito as coisas. Embora eu seja livre para fazer o que eu quiser, não vou falar com o adversário ou fazer esse tipo de coisa, estou focado em vencer o Real Madrid, tentar fazer a diferença e depois veremos o que acontece".

Aos 23 anos, o jogador é um dos atletas mais valorizados e desejados do futebol mundial. Em seu último jogo pelo PSG, marcou um golaço de fora da área na goleada pelo Campeonato Francês, por 5 a 1, sobre o Lille. Os outros tentos foram anotados por Danilo, duas vezes, Kimpembe e Lionel Messi.

Desde sua chegada, o jovem francês anotou 152 gols em 201 partidas disputadas pela equipe da capital. Até o momento, 42 dessas partidas foram pela Liga dos Campeões, e a próxima, caso tudo caminhe bem, poderá ser contra, quem sabe, seu futuro clube.