Messi em declínio? Por que o time do PSG é o maior culpado

Quem diria, em agosto, quando Lionel Messi assinou com o Paris Saint-Germain, que hoje, quase seis meses depois, ele teria marcado apenas um gol pelo clube em competições nacionais?

Claro, foi uma campanha turbulenta para o argentino, que sofreu com pequenas lesões, Covid-19 e uma intensidade incomum de jogos pela seleção. No entanto, certamente não foi só isso que jogou o sete vezes melhor do mundo para um patamar tão baixo e no caminho para sua pior temporada da carreira.

Desde que marcou seu gol em novembro, contra o Nantes, Messi deu uma série de assistências, mas está há sete jogos sem marcar na França. As escassas estatísticas do argentino mostram principalmente três coisas.

Primeiro, que o futebol francês não é tão fraco quanto é popularmente retratado; segundo, que, sim, ele tem lutado para se adaptar a um novo clube, cultura e cidade; e terceiro, que o PSG é uma equipe que foi construída inadequadamente.

Mauricio Pochettino, treinador do PSG, tem sido grande alvo de críticas sobre o desempenho de sua equipe, que vem decepcionando na temporada, apesar da liderança com folga na Ligue 1. No entanto, mesmo que o argentino tenha sua parcela de culpa, o diretor Leonardo tem grande responsabilidade por isso.

O PSG, afinal, é um time que foi remendado tanto por conveniência como qualquer outra coisa.

O ex-jogador Thomas Meunier, que passou quatro anos no clube entre 2016-2020, colocou isso muito bem quando disse ao L'Equipe: "O projeto do PSG tem sido sobre o bling bling desde sua criação, e ele tem que permanecer assim. Ele deve fazer você sonhar mais do que qualquer outra coisa".

As personalidades, então, são tão importantes quanto a capacidade futebolística no PSG de Leonardo, e isto foi ilustrado este ano melhor do que nunca.

Sergio Ramos chegou tendo apenas 21 partidas pelo Real Madrid na última temporada devido a lesões e conseguiu apenas cinco partidas em Paris. É improvável que ele esteja apto a enfrentar seu antigo clube no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O pensamento por trás da contratação de Georginio Wijnaldum, entretanto, parecia ser impedir que o Barcelona o fizesse antes.

Não é um problema que Neymar tenha passado muito dos últimos dois anos com um desempenho inferior, porque ele é uma das estrelas mais comercializáveis do futebol.

O pensamento de curto prazo deixou o elenco inchado por jogadores medíocres com grandes salários, como foi destacado durante a janela de transferências de janeiro, quando o PSG tentou, sem sucesso, transferir qualquer número de jogadores secundários que estavam em negócios caros.

"O PSG tem um elenco com excesso de pessoal", apontou Jerome Rothen, ex-estrela do PSG e da França, em entrevista à RMC. "Se eles contratassem um ou dois jogadores em janeiro, isso teria se tornado impraticável para Mauricio Pochettino".

"O PSG tem jogadores, mas o PSG não pode vendê-los. Eles têm que encontrar uma saída. Os jogadores não querem sair", disse Rothen.

"Leonardo é o problema central do PSG. Para conseguir que os jogadores saiam, é preciso ter uma rede em todos os clubes e ter um relacionamento com os jogadores que não estão jogando".

O brasileiro também é acusado de permitir uma cultura de deixar muito poder nas mãos dos jogadores.

"Esta é a parte inaceitável do clube", lamentou Rothen, referindo-se à liberdade de Neymar de aproveitar a vida noturna parisiense.

"Estou mais uma vez zangado com o diretor esportivo porque ele é o responsável por isso. Suas mãos não estão atadas. Temos que parar de pensar que a diretoria ou o presidente ou o treinador o impeçam de fazer isto ou aquilo. Não, ele decide tudo", disse, em janeiro.

É em meio a este cenário desorganizado que Messi se encontra no PSG.

Ele foi do Barcelona, um clube que há tanto tempo se orgulha de seu estilo, filosofia e identidade, para um clube onde as oportunidades comerciais e de patrocínio parecem reinar.

Um grupo de estrelas bem distintas foi reunido na esperança de que a excelência individual possa de alguma forma superar um plano mais coeso e cerebral. Sem surpresas, não parece estar funcionando - para Messi tanto quanto para qualquer outra pessoa.

Pior ainda, agora parece certo que eles perderão seu melhor jogador, Kylian Mbappe, em uma transferência gratuita na próxima janela.

Caso Messi não consiga marcar no jogo de domingo contra o Lille, atual campeão francês, ele terá completado seus primeiros seis meses no PSG com apenas um gol no futebol nacional em seu nome, e não é de se admirar que já existam relatos de que ele esteja descontente com este clube bastante singular.