Neymar tem dias de craque na Liga dos Campeões: pior para o Basaksehir e o racismo

O ídolo brilhou dentro e fora de campo na competição, fazendo história em dois dias consecutivos

Apesar da situação já ter melhorado para a última rodada, o PSG ainda se encontrava em maus lençóis na Liga dos Campeões. Afinal, se o clube perdesse do Istanbul , e poderiam empatar e ambos estariam classificados para as oitavas da competição, eliminando os parisienses.

Principal estrela do , Neymar sabia que a resposnsabilidade, independente do resultado, recairia sobre ele. Se decidisse, seria visto como herói. Se fosse eliminado, novamente voltaria a ser alvo de críticas na imprensa, algo habitual para um jogador do tamanho e impacto que representa.

Tendo sobre si os holofotes de todo o planeta, entrou para a história. Não só por mais uma atuação magistral dentro de campo, mas por uma postura que vai muito além das quatro linhas, em um momento onde o craque fez valer toda sua influência.

Foram dois dias mágicos para Neymar Jr.: tudo começou na terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Após cerca de 13 minutos da partida entre x Istanbul Basaksehir, o jogador ainda parecia tímido dentro de campo. Já tinha aplicado alguns dribles desconcertantes, mas os franceses tinham certa dificuldades para entrar na área dos turcos. Isso, porém, não impediu-o de ter uma atitude digna de um ídolo.

Após o quarto árbitro da partida, Sebastian Coltescu, proferir uma ofensa racial dirigida ao assistente técnico do Istanbul, Pierre Webó, Demba Ba, reserva do time visitante, liderou os atletas para saírem de campo e abandonarem a partida, em protesto. Neymar não teve dúvidas: tomou as dores de Webó, exigiu a saída do quarto árbitro e, junto com Mbappé, foi uma das lideranças do time parisiense, que também abandonou o gramado.

Uma postura institucional que vai além das quatro linhas. A postura de um craque que já é, hoje, um dos maiores jogadores da história do futebol, utilizando sua plataforma para tratar de assuntos que vão muito além da bola.

Se ficasse só por aí, já seria uma atuação digníssima do craque. Mas Neymar Jr. tinha outros planos. Com a partida adiada para o dia seguinte, 9 de dezembro, o brasileiro mostrou o porquê de ter uma plataforma tão grande assim: teve atuação de gala em Paris e levou o time a conquistar a liderança de seu grupo na Champions.

Foram três gols no duelo, com direito uma assistência no lance que gerou o pênalti convertido por Mbappé, seu grande parceiro no clube. Marcou golaços, aplicou belos dribles, bateu recordes e lutou novamente contra o racismo. Neymar, mais uma vez, teve (duas) noites para chamar de sua na Liga dos Campeões.