Racismo em PSG x Basaksehir leva a protestos e suspensão temporária na Champions League

Os atletas de ambas as equipes mostraram indignação e abandonaram o campo após mais um caso absurdo de racismo no futebol

É uma cena que provoca indignação em qualquer um que tenha o mínimo de decência: em meio à confusão na partida entre PSG x Istanbul Basaksehir, pela Liga dos Campeões, com o banco do time turco pedindo cartão amarelo para Kimpembe, o quarto árbitro da partida, Sebastian Colţescu, proferiu uma ofensa racial a George Webó, ex-jogador e assistente técnico do clube.

O que aconteceu à partir daí, porém, foi histórico, ainda que tenha acontecido após mais um momento extremamente triste de racismo no futebol: liderados por Demba Ba, atletas de ambas as equipes abandonaram o gramado e se recusaram a jogar após o caso.

Inicialmente, o árbitro Ovidiu Hategan, chamado pelo quarto árbitro, havia expulsado Webó. Demba Ba, que estava no banco, porém, se indignou com o ocorrido, assumiu o controle da situação e explicou para o árbitro e para os jogadores de ambas as equipes o que havia acontecido.

"Você nunca diz 'esse cara branco', você diz 'esse cara'. Então por que, quando você cita um homem preto, você diz 'esse cara preto'?"



Demba Ba para Sebastian Colţescu, quarto árbitro de x Istambul

Assim, após rápida conversa, jogadores de ambas as equipes decidiram abandonar o gramado. Tanto o delegado da Uefa quanto o diretor de futebol do PSG, Leonardo, também descerão das tribunas para entender o que estava acontecendo.

Desta maneira, os atletas - liderados por Demba Ba, reserva do time turco - Keylor Navas, Marquinhos, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Marco Verratti, Rafinha Alcântara, Mitchel Bakker, Neymar Jr. e Kylian Mbappé, do PSG, e Mert Günok, Rafael Pereira, Mahmut Tekdemir, Carlos Ponck, Hasan Ali Kaldırım; Berkay Özcan, Irfan Kahveci, Mehmet Topal; Deniz Türüç, Enzo Crivelli e Fredrik Gulbrandsen, do Istabul, fizeram história e saíram de campo após mais um caso de racismo no futebol.

O q está acontecendo na partida do PSG é histórico!



O 4º árbitro usou insultos racistas contra um jogador do Istanbul no banco de reservas.



Os jogadores se recusaram a continuar o jogo com o 4º árbitro ali. Ñ saiu.



Os jogadores se recusaram a continuar o jogo com o 4º árbitro ali. Ñ saiu.

Os jogadores FORAM EMBORA E O JOGO ACABA DE SER SUSPENSO!

Um ato de coragem, único, que mostra o que todos já sabemos: ninguém aguenta mais conviver com o racismo no mundo, e no futebol. Pouco importa o resultado da partida e quem está classificado: o que está em jogo é muito mais do que futebol.

Os jogadores estão indo embora para os vestiários. Um momento histórico em Paris.

Os titulares também tiveram apoio de Thilo Kehrer, Ángel di María, Sergio Rico, Moise Kean, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Alexandre Letellier, Colin Dagba, Timothée Pembele e Bandiougou Fadiga, reservas do PSG, e Volkan Babacan, Nacer Chadli, Ahmet Said Kivanç, Giuliano, Boli Bolingoli-Mbombo, Emre Kaplan e Enes Karakus, reservas do Istanbul.

O jogo, então, foi suspenso pela Uefa por tempo indeterminado. A última informação, porém, é que a partida deve recomeçar à partir das 18h (de Brasília).