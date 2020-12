Neymar e Mbappé levantam a voz contra o racismo em PSG x Istambul Basaksehir

Os jogadores do PSG, ao lado do atacante Demba Ba, foram algumas das figuras mais incisivas após o insulto racista proferido no jogo da Champions

O jogo que não terminou tomou contornos históricos dentro do Parque dos Príncipes . O encontro entre e Istambul , pela última rodada da fase de grupos da , foi paralisado, encerrado e posteriormente remarcado por causa de um episódio de racismo. Durante o confronto, o quatro árbitro, Sebastian Coltescu, proferiu insultos racistas para o camaronês Pierre Webó, membro da comissão técnica do clube turco na metade do primeiro tempo.

Depois da confusão inicial, jogadores do PSG e do Basaksehir ficaram revoltados com o episódio e decidiram abandonar o campo. Nas redes sociais, o perfil do clube turco publicou uma imagem de combate ao racismo posteriormente republicada pelo perfil do PSG. Dentro dos gramados, também houve união de ambos os lados para insistir que o jogo não seguiria como antes.

Pela equipe turca, o atacante Demba Ba foi bastante incisivo e atuante, inclusive ao se direcionar a Coltescu. Pelo lado do PSG, as principais vozes contra a continuidade da partida foram Neymar e Mbappé.

“Não vamos jogar com esse cara aqui. Se esse cara não sair daqui, não vamos jogar!”, disse Mbappé em imagens flagradas pelo Esporte Interativo. Após a suspensão da partida, remarcada para quarta-feira (09), Mbappé foi às suas redes sociais reiterar o apoio a Webó e se manifestar contra o racismo.

"Se esse cara não sair daqui, não vamos jogar!" Veja o momento em que Neymar e Mbappé se posicionam contra a presença do quarto árbitro, acusado de racismo pelos jogadores do Istanbul Basaksehir. #NãoAoRacismo pic.twitter.com/YabtrnrdcH — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) December 8, 2020

Ao lago de Mbappé e outros jogadores que cercavam o árbitro principal, Ovidiu Hategan, Neymar também foi bastante incisivo ao defender que o jogo não continuasse se Coltescu seguisse.

BLACK LIVES MATTER ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 pic.twitter.com/Y6114EFMFO — Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020

“Nós não vamos jogar”, afirmava Neymar enquanto balançava negativamente a cabeça.

PSG e são as equipes classificadas no Grupo H.