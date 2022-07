Neymar se rende ao Dinizismo: "Gosto muito do Diniz como treinador"

O craque foi ao Twitter elogiar o comandate do Fluminense, e aproveitou para criticar a cultura do futebol brasileiro

O trabalho de Fernando Diniz já dividiu muitas opiniões, mas tem atraído cada vez mais admiradores. E dessa vez, ninguém mais ninguém menos do que Neymar teceu elogios ao treinador do Fluminense, após mais uma vitória do Tricolor das Laranjeiras.

Nesta terça-feira (12), o Fluminense teve mais uma atuação de gala ao bater o Cruzeiro por 3 a 0 no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, os cariocas se garantiram na próxima fase do maior torneio do Brasil. E se a vitória já era motivo de comemoração, Fernando Diniz ainda teve mais uma.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Horas após o jogo, durante a madrugada de terça para quarta-feira - já comecinho de manhã em Paris -, Neymar foi às suas redes sociais elogiar o trabalho do treinador do Fluminense, que já acumula 72,2% de aproveitamento nesta segunda passagem pelo Fluminense - 12 vitórias em 18 jogos, além de apenas três derrotas e três empates, além de uma invencibilidade que vem desde 11 de junho (sete jogos).

Gosto muito do Diniz como treinador, uma pena que no Br não dão tempo suficiente. — Neymar Jr (@neymarjr) July 13, 2022

"Gosto muito do Diniz como treinador, uma pena que no Brasil não dão tempo suficiente", escreveu o camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, que também aproveitou para alfinetar a cultura do futebol nacional. A média do futebol brasileiro é que um treinador fique no cargo em um clube de elite por apenas 5.8 meses.

Além da classificação na Copa do Brasil, o Fluminense também vem tendo bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a 5ª colocação da tabela, com 27 pontos - oito vitórias, três empates e cinco derrotas -, apenas três a menos do que o líder Palmeiras.