Neymar se desculpa profundamente por comentário sobre o árbitro: “Deve estar menstruada”

Neymar está sendo alvo de críticas severas após a partida entre Santos e Remo (2 a 0) na madrugada de quinta para sexta-feira. O maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira não ficou satisfeito com o árbitro Sávio Sampaio e expressou isso de forma chamativa, o que gerou grande polêmica.

Nos minutos finais da partida, Neymar simulou uma falta em uma cobrança de falta. O adversário Diego Hernández não gostou nada disso e cometeu uma falta violenta no ponta de 34 anos.

Neymar reclamou com Sampaio e recebeu um cartão amarelo por isso, após o que o astro brasileiro expressou sua frustração em uma entrevista pós-jogo.

“Isso é realmente injusto”, começou Neymar, que também criticou Hernández. “Eu simplesmente recebo uma entrada violenta por trás, totalmente desnecessária no final da partida.”

“Não foi a primeira vez, mas já a terceira ou quarta vez. Eu só fui até ele e disse: ‘Você enlouqueceu?’ E aí já levei o cartão amarelo.”

Neymar discordou totalmente dessa decisão e fez uma observação curiosa sobre o árbitro. “Mas tudo bem, o Sampaio é assim mesmo. Ele deve estar com a menstruação.”

Essa declaração parece ter incomodado muita gente e Neymar está recebendo críticas severas nas redes sociais. No mês passado, o zagueiro Gustavo Marques (Red Bull Bragantino), da Série A brasileira, já havia recebido uma suspensão de doze jogos por comentários sexistas. Neymar ainda não recebeu nenhuma suspensão.