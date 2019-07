Neymar se apresenta ao PSG e deve ter reunião com Leonardo sobre futuro

Jogador brasileiro se apresentou no centro de treinamento da equipe 1h30 depois de desembarcar na capital francesa

Depois de não se apresentar junto com o resto da equipe do na semana passada, Neymar se apresentou ao clube nesta segunda-feira (15). É esperado que ele faça uma reunião ainda hoje com o diretor de futebol Leonardo para conversar sobre suas recentes declarações e sobre seu futuro no time francês.

Neymar chegou ao centro de treinamento do PSG 1h30 depois depois de desembarcar na capital francesa saindo de .

No último fim de semana, Neymar promoveu um evento do instituto que carrega seu nome. Lá, ele deu uma declaração dizendo que o melhor momento de sua carreira foi quando o fez a famosa remontada contra o PSG ao vencer o clube francês por 6 a 1.

Tais declarações geraram críticas da mídia francesa, que entendeu a fala como uma provocação ao PSG. O pai e empresário de Neymar reagiu na sequência, negando que a frase tenha sido uma alfinetada no clube francês.