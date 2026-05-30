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Luis Felipe Gonçalves

Neymar recupera a 10, Vini volta à 7 e CBF define numeração da seleção para a Copa do Mundo

Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Neymar
Vinicius Junior

CBF oficializa números para o Mundial de 2026; camisa histórica retorna a Neymar e Vini Jr. herda a 7

A CBF divulgou neste sábado (30) a numeração oficial dos 26 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Os números já serão utilizados no amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, último compromisso da equipe em solo brasileiro antes do embarque para os Estados Unidos.

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A principal novidade é o retorno de Neymar à camisa 10. Convocado por Carlo Ancelotti mesmo em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o atacante volta a vestir o número que marcou sua trajetória pela seleção e que esteve com diferentes jogadores desde sua ausência, em outubro de 2023.

Caso entre em campo no Mundial, Neymar alcançará uma marca histórica: será apenas o segundo brasileiro a disputar quatro Copas do Mundo usando a camisa 10. O único a conseguir o feito foi Pelé, nas edições de 1958, 1962, 1966 e 1970.

Com a volta do craque santista ao número mais emblemático da seleção, Vinicius Júnior retorna à camisa 7, a mesma que utiliza no Real Madrid. O atacante havia herdado a 10 nos amistosos contra França e Croácia, em março, mas sempre deixou claro que considerava o número pertencente a Neymar.

Outra definição aguardada envolvia a camisa 9. O número, eternizado por Ronaldo Nazário em Copas do Mundo, ficará com Matheus Cunha, que deve ser uma das principais opções ofensivas de Ancelotti no torneio.

Amistosos
Brasil crest
Brasil
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Panamá
PAN

Abaixo, a GOAL mostra a numeração da seleção brasileira para a Copa do Mundo:

1 – Alisson

2 – Wesley

3 – Gabriel Magalhães

4 – Marquinhos

5 – Casemiro

6 – Alex Sandro

7 – Vinicius Júnior

8 – Bruno Guimarães

9 – Matheus Cunha

10 – Neymar

11 – Raphinha

12 – Weverton

13 – Danilo

14 – Bremer

15 – Léo Pereira

16 – Douglas Santos

17 – Fabinho

18 – Danilo Santos

19 – Endrick

20 – Lucas Paquetá

21 – Luiz Henrique

22 – Gabriel Martinelli

23 – Ederson

24 – Ibañez

25 – Igor Thiago

26 – Rayan

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante de Marrocos, pelo Grupo C. Antes disso, a equipe de Ancelotti ainda enfrenta Panamá e Egito em amistosos preparatórios.

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