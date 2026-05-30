Neymar recupera a 10, Vini volta à 7 e CBF define numeração da seleção para a Copa do Mundo

A CBF divulgou neste sábado (30) a numeração oficial dos 26 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Os números já serão utilizados no amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, último compromisso da equipe em solo brasileiro antes do embarque para os Estados Unidos.
A principal novidade é o retorno de Neymar à camisa 10. Convocado por Carlo Ancelotti mesmo em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o atacante volta a vestir o número que marcou sua trajetória pela seleção e que esteve com diferentes jogadores desde sua ausência, em outubro de 2023.
Caso entre em campo no Mundial, Neymar alcançará uma marca histórica: será apenas o segundo brasileiro a disputar quatro Copas do Mundo usando a camisa 10. O único a conseguir o feito foi Pelé, nas edições de 1958, 1962, 1966 e 1970.
Com a volta do craque santista ao número mais emblemático da seleção, Vinicius Júnior retorna à camisa 7, a mesma que utiliza no Real Madrid. O atacante havia herdado a 10 nos amistosos contra França e Croácia, em março, mas sempre deixou claro que considerava o número pertencente a Neymar.
Outra definição aguardada envolvia a camisa 9. O número, eternizado por Ronaldo Nazário em Copas do Mundo, ficará com Matheus Cunha, que deve ser uma das principais opções ofensivas de Ancelotti no torneio.
Abaixo, a GOAL mostra a numeração da seleção brasileira para a Copa do Mundo:
1 – Alisson
2 – Wesley
3 – Gabriel Magalhães
4 – Marquinhos
5 – Casemiro
6 – Alex Sandro
7 – Vinicius Júnior
8 – Bruno Guimarães
9 – Matheus Cunha
10 – Neymar
11 – Raphinha
12 – Weverton
13 – Danilo
14 – Bremer
15 – Léo Pereira
16 – Douglas Santos
17 – Fabinho
18 – Danilo Santos
19 – Endrick
20 – Lucas Paquetá
21 – Luiz Henrique
22 – Gabriel Martinelli
23 – Ederson
24 – Ibañez
25 – Igor Thiago
26 – Rayan
O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante de Marrocos, pelo Grupo C. Antes disso, a equipe de Ancelotti ainda enfrenta Panamá e Egito em amistosos preparatórios.