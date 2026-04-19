Neymar reage a vaias, rebate nas redes e se envolve em nova polêmica no Santos

A derrota por 3 a 2 para o Fluminense, neste domingo, na Vila Belmiro, ganhou um capítulo extra fora das quatro linhas. Neymar voltou a se envolver em polêmica após o apito final e aumentou o clima de tensão no Santos.

Ao deixar o gramado, o camisa 10 passou em frente ao setor das organizadas com as mãos nos ouvidos, gesto interpretado por parte da torcida como reação às vaias. A atitude gerou repercussão imediata nas redes sociais.

Pouco depois, Neymar respondeu de forma dura a uma publicação da TNT Sports que comentava o episódio.

“Saí tapando a orelha é o KRL. Não posso nem coçar a porr* do ouvido agora? Vai se f0d*r, adm de merd#”, escreveu o jogador, apagando o comentário pouco tempo depois.

Reprodução

O jogador ainda comentou sobre o ocorrido em seu perfil no X/Twitter, destacando que o gesto foi realmente "uma coçada de orelha".





Clima tenso na Vila

Titular e em campo durante os 90 minutos, Neymar teve atuação discreta e não participou diretamente dos gols santistas. Foi, inclusive, a terceira partida consecutiva em que o atacante atuou até o fim.

O desempenho abaixo e o resultado negativo ampliaram a insatisfação nas arquibancadas. O Santos chegou a estar duas vezes à frente no placar, mas sofreu a virada nos minutos finais.

O cenário reforça um momento delicado do clube na temporada, com pressão crescente sobre elenco e comissão técnica.

Sequência de episódios

A polêmica deste domingo não é isolada. Na última semana, Neymar já havia discutido com torcedores após o empate com o Recoleta, pela Copa Sul-Americana.

Dias depois, integrantes de torcida organizada foram ao CT Rei Pelé cobrar jogadores, comissão técnica e o próprio camisa 10.

Dentro de campo, o atacante também não conseguiu evitar mais um tropeço. Contra o Fluminense, desperdiçou uma chance clara quando o jogo ainda estava empatado.

Com a derrota, o Santos permanece com 13 pontos e ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento.