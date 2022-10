Neymar na Bola de Ouro: colocação ano a ano do brasileiro no prêmio

Confira o desempenho do brasileiro em cada edição do prêmio entregue pela France Football

A Bola de Ouro de 2022 foi entregue neste dia 17 de outubro, premiando o francês Karim Benzema pela primeira vez em sua carreira. Mas um fato que também marcou esta edição do prêmio foi a ausência do brasileiro Neymar entre os indicados.

Desde que se transferiu para o futebol europeu, o brasileiro constantemente foi cotado entre os primeiros colocados do prêmio de melhor jogador do mundo. Em 2020, quando levou o Paris Saint-Germain para a sua primeira final da Champions League da história, Neymar era considerado um dos favoritos a levar o prêmio. Porém, devido à pandemia, o prêmio não foi entregue naquele ano.

O jogador do PSG foi indicado ao prêmio pela primeira vez em 2011, quando ainda atuava pelo Santos, ficando na décima colocação.

Desde a primeira aparição de Neymar entre os melhores do mundo, a melhor colocação do brasileiro no ranking foi o terceiro lugar nos anos de 2015 e 2017, enquanto em 2019 e 2022 o jogador não foi indicado ao prêmio.

Além disso, é importante destacar que, entre 2011 e 2015, a Fifa entregava o prêmio de melhor jogador do mundo em parceria com a France Football, criadora da Bola de Ouro. Porém, desde 2016, a entidade resolveu organizar um prêmio próprio, o The Best.

Confira aqui a diferença entre os prêmios, seus respectivos sistemas de votação e um pouco da história de cada um.

Colocação de Neymar ano a ano no prêmio da France Football:

