Neymar, o primeiro protagonista brasileiro em final de Champions desde Kaká

O camisa 10 do paris Saint-Germain é o grande astro da decisão da Liga dos Campeões da Europa em 2020

Neymar não marcou gols contra a , nas quartas de final da , nem sobre o RB Leipzig, na semifinal. Ainda assim, o craque do foi o grande nome destas duas partidas – ainda que Ángel Di Maria tenha sido o mais decisivo contra os alemães – e chega à grande decisão desta Liga dos Campeões da Europa como grande protagonista do torneio. É algo que não acontecia com jogadores brasileiros desde 2007, quando Kaká havia se colocado como jogador mais decisivo do que conquistaria o título sobre o .

Desde então, foram 12 finais disputadas e muitos brasileiros tendo exibições decisivas e importantes. O goleiro Alisson, por exemplo, talvez tenha sido o melhor em campo pelo Liverpool, que também tinha Firmino e Fabinho, na vitória sobre o Tottenham na última decisão; nos últimos quatro títulos do (três deles de forma consecutiva), Marcelo contribuiu com duas assistências e um gol em meio a estas conquistas e Casemiro também deixou sua marca estufando as redes.

O próprio Neymar já fez o seu gol e conquistou a sua Champions, em 2014-15, quando ainda estava no . Mas naquele time o protagonista é o mesmo de hoje: Lionel Messi. Nas finais do Real Madrid o grande nome era Cristiano Ronaldo, enquanto nos outros casos anteriores a força do grupo impedia a escolha de um herói mais destacado que fosse brasileiro. Em 2010, Júlio César, com suas defesas espetaculares, foi imprescindível para a chegar à final (e a conquistar a taça), mas o protagonismo ali era dado ao técnico José Mourinho.

É por isso que, independentemente de quem for enfrentar o PSG na final desta edição da Champions League, não haverá alguém que tire o holofote principal de Neymar até a bola rolar. O tem o fator surpresa a seu favor, a referência técnica é o atacante Memphis Depay, mas ninguém na equipe treinada por Rudi Garcia é um grande protagonista no cenário europeu. Ainda. Pelo a grande estrela é Robert Lewandowski, artilheiro em fase esplendorosa, mas que não tem um protagonismo como o de Neymar se juntarmos futebol jogado e apelo midiático.

Quando aceitou a oferta do PSG, que pagou ao Barcelona um valor recorde de 222 milhões em 2017, a motivação de Neymar foi exclusivamente a de ter um protagonismo que jamais teria jogando ao lado de Lionel Messi – ainda que algumas vezes até chegasse a ameaçar alguma coisa. Nos seus dois primeiros anos na , chamou os holofotes mais por causa de polêmicas e lesões do que pelo futebol jogado, embora dentro de campo sempre tivesse aparecido com destaque.

Quis o destino que, justamente uma temporada após ter manifestado o desejo de voltar ao Barça, Neymar virasse, com o PSG, o protagonista que sempre desejou ser no grande palco da Europa. E na última vez que um brasileiro chegou em final de Champions League como protagonista, o resultado foi título e prêmio de melhor do mundo: Kaká, pelo Milan, em 2007.