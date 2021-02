Neymar e Mbappé vão ficar muito tempo no PSG. É a aposta de Pochettino

O treinador, recém-chegado, espera contar com a dupla para um projeto de longo prazo

Boa notícia para a torcida do PSG: Neymar e Mbappé ainda vão permanecer por muito tempo no clube francês. Quem acredita nisso é o treinador da equipe, Mauricio Pochettino.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Por mais que o futuro da dupla tenha sido alvo de especulação nos últimos tempos, com o brasileiro sendo especulado no Barcelona e o francês, em vários clubes, mas principalmente o Real Madrid, o recém-chegado técnico dos parisienses acredita, pelo que viu até agora, na permanência dos craques.

Após a demissão de Thomas Tuchel em dezembro, o PSG parecia estar recomeçando o projeto esportivo do clube, que culminou com um vice-campeonato da Liga dos Campeões, mas que também dava sinais de queda. Com a chegada de Pochettino, porém, os ânimos voltaram a melhorar no Parc de Princes.

O próprio Neymar, em entrevista, declarou estar feliz no clube francês e que não pretende sair nesse momento.

"Eu estou feliz, realmente, muito feliz aqui." comentou o brasileiro em entrevista a TS1. "As coisas mudaram muito. Não posso explicar o porquê. Mas hoje, estou me sentindo bem. Me adaptei. Estou mais calmo e tranquilo. Quero ficar no PSG. Também quero que Kylian fique. Nós vamos transformar o PSG em um grande time. Quero continuar jogando futebol ser feliz, isso é o mais importante."

🚨🚨 Neymar: “Estou muito feliz no PSG hoje. Isso mudou muito. Não posso explicar por quê. Não sei se sou eu ou outra coisa, mas hoje quero ficar em Paris. E espero que Mbappé também fique. " pic.twitter.com/lvYhRBZY0Z — Memesneymar (@memesneymar) January 31, 2021

Enquanto o futuro do brasileiro aparenta realmente ser o Parc de Princes, Kylian Mbappé ainda intriga mais a torcida, especialmente dada algumas de suas declarações evasivas sobre o que pretende fazer ao final da temporada. Vale lembrar que a dupla ainda não renovou seu contrato no PSG. Mesmo assim, Pochettino acredita na continuidade do projeto.

"Eu acredito que Neymar e Mbappé ficarão. É meu sentimento, eles ficarão muito tempo aqui," Pochettino contou a RMC. "Não tenho dúvidas, estou muito otimista. O clube está trabalhando duro para mantê-los conosco. Ney e Kylian estão felizes. Estamos nos divertindo aqui."