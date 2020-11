Robert Lewandowski e Pernille Harder vencem o Goal 50 de melhores do mundo

Os atacantes de Bayern de Munique e Chelsea foram reconhecidos por suas incríveis performances na temporada de 2019-20

Robert Lewandowski e Pernille Harder foram coroados vencedores do Goal 50 de 2020.

Lewandowski, do de Munique, venceu a concorrência do meio-campista do , Kevin De Bruyne, e do tetracampeão Lionel Messi para conquistar o prêmio masculino pela primeira vez, após uma memorável campanha de 2019-20.

O polonês marcou incríveis 55 gols em 47 jogos somando todas as competições e, junto com a equipe de Hansi Flick, ganhou um trio de títulos que consiste em , Copa da e Liga dos Campeões.

Ele se torna o sexto ganhador diferente do prêmio masculino, que é entregue desde 2008, seguindo os passos de Messi, Cristiano Ronaldo, Wesley Sneijder, Luka Modric e do vencedor do ano passado, Virgil van Dijk.

"É uma sensação muito boa - se você ganhar um título individual, isso é outro bom extra", disse Lewandowski à Goal, em uma entrevista exclusiva em vídeo que será publicada nesta quarta-feira nos canais da Goal.

"O futebol é um esporte coletivo, mas estes prêmios adicionais significam muito para mim também. Mostra que o trabalho árduo que você faz todos os dias compensa um dia".

"Enquanto você jogar futebol, você tem que ficar com fome. Depois de sua carreira, você pode pensar no que ganhou. Chegar ao topo é difícil, mas permanecer no topo é ainda mais difícil", emendou ele.

Lewandowski é um dos sete jogadores do elenco do Bayern da última temporada a estar entre os 25 melhores, com jogadores como Thomas Muller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry e Alphonso Davies, todos incluídos ao lado de Thiago Alcantara, que deixou o clube para se juntar ao na última janela.

Mas é De Bruyne, que termina como vice-campeão após uma excelente temporada no City, que o viu igualar o recorde de Thierry Henry de maior número de assistências em uma temporada da Premier League, com 20.

Messi chega ao pódio, depois de se tornar o primeiro jogador na história do Campeonato Espanhol a registrar mais de 20 gols e 20 assistências em uma única campanha - apesar de uma temporada turbulenta fora de campo no que quase levou à saída do argentino do clube.

O resto dos top 5 é formado por Neymar, que ajudou a levar o à final da Liga dos Campeões, bem como um trio de títulos nacionais, e Ronaldo, que, como atacante da , teve outra temporada brilhante na frente do gol.

O companheiro de clube de Neymar, Kylian Mbappe está em sexto lugar, enquanto o atual campeão Van Dijk termina em sétimo, depois de ter desempenhado um papel fundamental no Liverpool, que conquistou seu primeiro título do campeonato inglês em 30 anos.

O zagueiro holandês é um dos cinco membros do time do Jurgen Klopp da temporada passada na lista, com Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah e Jordan Henderson também reconhecidos por seus esforços.

Outros clubes que se orgulham de ter mais de um representante incluem o campeão espanhol (Karim Benzema e Sergio Ramos), a Juventus (Ronaldo e Paulo Dybala) e o gigante da Bundesliga, (Erling Haaland e Jadon Sancho).

Do lado feminino, as atuações excepcionais de Harder pelo ao longo da temporada 2019-20 fazem dela a segunda vencedora feminina, depois de Megan Rapinoe e seu sucesso estrondoso no ano passado.

A dinamarquesa, agora do , marcou 38 gols somando todas as competições na última temporada, quando o Wolfsburg conquistou uma dobradinha nacional e chegou à final da Liga dos Campeões Feminina.

"É sempre bom receber estes prêmios individuais", disse ela à Goal, em uma entrevista exclusiva, em vídeo a ser publicada na quinta-feira, 12 de novembro. "Ele me diz que o que estou fazendo é a coisa certa e que estou indo no caminho certo".

"É claro, ganhar estes prêmios é uma coisa que tem tudo a ver com a equipe e as colegas de equipe. Eu tive algumas companheiras de equipe incríveis no Wolfsburg e me diverti muito lá".

Harder resistiu à forte competição da atacante do , Vivianne Miedema para conquistar o prêmio. A holandesa terminou em segundo lugar após encerrar a temporada como artilheira tanto da Superliga Feminina quanto da Liga dos Campeões, além de ter sido a líder em assistências na primeira.

A lateral inglesa Lucy Bronze termina em terceiro lugar. Isso depois de ajudar o a conquistar quatro troféus - incluindo a Liga dos Campeões - e antes de partir para o Manchester City, na última janela de transferências.

Bronze é uma das oito jogadoras do campeão time do Lyon, a entrar para a lista, junto de Dzsenifer Marozsan, Wendie Renard, Saki Kumagai e Amandine Henry terminando dentro do top 10.

O campeão da WSL Chelsea, por sua vez, tem quatro jogadoras da campanha do título da última temporada na lista, com Sam Kerr, Guro Reiten, Beth England e Ji So-yun se juntando à nova companheira Harder entre as 25 melhores.

Depois que o coronavirus causou estragos no calendário esportivo dos EUA, e em particular na Liga Nacional de Futebol Feminino, há apenas três jogadoras do time vencedor da do ano passado da USWNT na lista, lideradas por Crystal Dunn no 10º lugar.

Ela é acompanhada por Julie Ertz e Abby Dahlkemper, sem a última campeã Rapinoe ou a estrela Alex Morgan, que perdeu boa parte do ano quando comemorou o nascimento de seu primeiro filho.

O Goal 50 é um prêmio anual que reúne os 50 melhores jogadores do mundo, nas categorias masculina e feminina.

Os jogadores são divididos em dois grupos de 25 jogadores e classificados por suas conquistas ao longo do ano anterior.

Os editores-chefes e correspondentes das 42 edições da Goal em todo o mundo votam com base na consistência de cada candidato, no desempenho em grandes jogos, legado e no sucesso com o clube e com a seleção.