Kylian Mbappé: "Tenho mais liberdade na França do que no PSG"

Francês não vive melhor momento com companheiros de clube; pela seleção, declarou que "se for necessário, fica na linha de frente" pelos colegas

Kylian Mbappé não está na mesma sintonia pelo PSG e pela seleção francesa. Além de perceptível, o jogador deixou claro essa ideia quando relatou ao jornal L'Equipe que "tem mais liberdade quando joga pela França do que quando atua no clube".

No início da semana, o atleta se recusou a participar de uma sessão de fotos para patrocinadores pela seleção francesa, mas alegou ter sido em prol dos companheiros de equipe, em relação a uma revisão dos acordos de direitos de imagem dos atletas. Após a vitória contra a Áustria por 2 a 0, em duelo válido pela Liga das Nações, o atleta deixou claro que está feliz em como joga na seleção: "Tenho muito mais liberdade aqui."

"O treinador sabe que há um número 9 como Oliv (Giroud) que ocupa as defesas e eu posso andar e ir para o espaço. Em Paris é diferente, não tem isso. Me pedem para fazer o pivô, é diferente". Apesar de ter aumentado seu contrato com o PSG recentemente, situações complicadas como a disputa de "quem seria o batedor de pênaltis da equipe" e a falta de interação com o restante do trio de ataque, Messi e Neymar, têm sido incômodos para os torcedores parisienses e à mídia em geral.

E mesmo com a situação não estando em 100%, os jogadores somam ótimos números pelo clube juntos, com assistências e gols marcados que tem mantido o PSG nas primeiras posições da Ligue 1 e da Uefa Champions League. Pela França, Mbappé jogará o último embate pela seleção antes do início da Copa do Mundo, contra a Dinamarca, pela Liga das Nações.