Neymar vê evolução de Messi no PSG: "Quero que ele se divirta"

Depois de um início difícil na equipe francesa, Neymar afirmou que Messi se sente em casa em Paris

Com um novo treinador e um elenco reforçado, o Paris Saint-Germain parece ter encontrado seu melhor caminho com Lionel Messi, Neymar e Mbappé no ataque. Nesta temporada, a equipe é líder isolada do Campeonato Francês e estreou com pé direito ao bater a Juventus na fase de grupos da Liga dos Campeões.

No trio de ataque, o sete vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi, não teve a temporada de estreia no PSG que ele esperava, 2021. Em 26 jogos da Ligue 1, o argentino só conseguiu marcar seis gols, uma contagem que ele já está a dois gols de alcançar nesta temporada.

Questionado, Neymar reconheceu que Messi está encontrando seu melhor momento na equipe francesa: "Conheço o Léo há muito tempo. Consegui ajudá-lo", disse Neymar ao DAZN. "É difícil fazer uma mudança assim porque ele esteve no Barcelona por muitos anos e agora tudo mudou para ele e sua família."

"É difícil, mas acho que ele está melhorando agora e se sente em casa. Quero que ele se divirta e que nos divirtamos juntos. Sabemos que temos muitas coisas e dificuldades pela frente, mas tenho certeza de que podemos passar por isso."

Getty Images

Ao lado de Messi, Neymar está desfrutando de um início de temporada 2022/23 empolgante. Ele tem nove gols em seus oito jogos em todas as competições e estará de olho em uma temporada particularmente especial, considerando as chances do Brasil brigar pelo título da Copa do Mundo. no Qatar.

Assim como Neymar, Messi também verá a Copa do Mundo como uma excelente oportunidade para continuar seu legado. Pela seleção, ele conseguiu ganhar seu primeiro troféu internacional no ano passado ao erguer a Copa América, mas sabe que nada se compara à vitrine de uma Copa do Mundo.

Enquanto a Copa não chega, os atacantes do PSG se preparam para enfrentar o Brest, pela Ligue 1, neste sábado (10), às 12h (de Brasília).