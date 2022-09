Mbappé comenta relação com Neymar no PSG: "Há muito respeito"

O atacante francês falou sobre as polêmicas com o astro brasileiro antes da estreia da Champions League

Depois de anos de uma parceria aparentemente saudável, Mbappé e Neymar protagonizaram uma discussão no início desta temporada pelo PSG. O centro da polêmica estava no peso de liderança que cada um exerce nos vestiários, gerando consequências sobre quem deveria ser o principal batedor de pênaltis da equipe francesa.

Em entrevista coletiva prévia à estreia do Paris Saint-Germain nesta Champions League 2022/23, contra a Juventus, Mbappé falou pela primeira vez sobre a polêmica. De maneira direta, reconheceu que volta e meia têm rusgas com o craque brasileiro mas garantiu que a relação entre ambos é boa.

“Com Neymar, sempre tivemos uma relação baseada no respeito. Sempre tivemos momentos mais frios, às vezes mais calorosos. Às vezes, somos melhores amigos e às vezes nos falamos menos. Essa é a natureza do nosso relacionamento (...) Há muito respeito, tenho respeito pelo jogador que ele é e pelo que ele representa e pela importância que ele tem no nosso time. A vida não é linear, as coisas acontecem, mas sempre com respeito e no interesse do PSG”, disse.

No entanto, ao ser perguntado sobre a situação envolvendo quem cobra os pênaltis, Mbappé indicou que Neymar não vai bater todos.

“Se a partida resultar em uma batida do Neymar, ele vai bater, se for eu, sou eu. O número um não significa que você bata todos os pênaltis, não existe em nenhum clube e muito menos quando você joga com três jogadores assim (Mbappé, Neymar e Messi). É preciso saber repartir o bolo. Não há problema com isso”, concluiu.