"Neymar é incrível, mas não é essencial como Messi", diz presidente de La Liga

Com rumores que o ligam ao futebol espanhol, o brasileiro é tratado como um jogador inferior a Lionel Messi por Javier Tebas, dirigente de La Liga

Javier Tebas, presidente de , disse que Neymar e Cristiano Ronaldo não são tão importantes para a competição quanto Lionel Messi. Ele revela ainda que gostaria de ver o craque do de volta à .

Neymar foi ligado aos dois maiores clubes da Espanha - e - nesta janela de transferências. No período, ele nem sequer entrou em campo pelo no .

Uma volta ao Barcelona foi vista como uma possibilidade, especialmente após o empréstimo de Philippe Coutinho para o de Munique, enquanto o Real Madrid também quer o atleta de 27 anos.

Com o futuro indefinido, o brasileiro teve a situação avaliada por Javier Tebas. Ele admitiu que gostaria de contar com o atleta na Espanha novamente. Entretanto, o vê abaixo de Lionel Messi.

"Com certeza [quero a volta de Neymar]. Com a sua qualidade, ele está entre os três melhores jogadores do mundo. Seria muito importante para La Liga se ele voltasse, mesmo que não fosse definitivo para a Liga Espanhola. A coisa definitiva é que jogamos dez meses no ano, com 20 clubes jogando e gerando paixão aos fãs da Espanha e do mundo todo", disse ao diário Marca.

"Um jogador como Neymar dá a você visibilidade em vários países, mas ele não é um elemento essencial, nem Cristiano Ronaldo foi. Lionel Messi, por outro lado, é um elemento essencial, porque ele é herança de La Liga", acrescentou.