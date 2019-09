'Neymar é candidato à Bola de Ouro' - Herrera elogia companheiro de PSG

Ex-meio-campista do Manchester United fala sobre a "incrível oportunidade" de jogar ao lado da estrela da seleção brasileira

Ander Herrera está animado para jogar ao lado de Neymar e acredita que o brasileiro pode desafiar o companheiro de , Kylian Mbappé, na disputa pela Bola de Ouro, da revista France Football.

Relacionado para enfrentar o neste fim de semana, o atacante do precisa voltar a jogar com as cores da equipe, o que não acontece desde maio passado.

Neymar esteve fortemente ligado a uma saída do Parc des Princes, com uma transferência para o ou um retorno a apontado como os dois destinos mais prováveis.

Mas, apesar de muita fumaça em torno de um possível negócio, Neymar até ficou fora das duas últimas partidas do PSG antes do encerramento da janela de transferência, nenhuma oferta foi aceita e ele seguirá no time da capital francesa.



(Foto: Getty Images)

O jogador de 27 anos voltou a jogar pelo durante a data FIFA e está fisicamente pronto para iniciar o confronto do PSG na com o Strasbourg.

Antes de se transferir para o time francês, Neymar terminou em terceiro na disputa da Bola de Ouro em duas temporadas. Embora o craque tenha pedido o título da no Brasil e o mês de abertura da defesa do título do PSG na , Herrera acredita que o companheiro estará na corrida para ser coroado o melhor jogador do mundo.

Herrera, que fará sua primeira aparição na liga pelos parisienses desde que ingressou do durante o mercado, também classifica o atacante Mbappé e o meia Marco Verratti entre os melhores.

"[Neymar] é um dos cinco melhores jogadores do mundo e candidato à Bola de Ouro com o Mbappé", disse ele a repórteres.

"Estou animado e feliz por jogar com Neymar. Para mim, é ótimo. É uma oportunidade incrível para jogar com jogadores como Neymar, como Kylian Mbappé ou Marco Verratti, que podem me tornar o melhor meio-campista em breve. Vamos garantir que ele [Neymar] tenha sua melhor temporada e que ele seja ainda melhor".

O retorno de Neymar deve impulsionar uma linha de frente do PSG que foi fortemente afetada por lesões.

Mbappé e Cavani se lesionaram contra o e são dúvidas para a estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões do PSG na próxima quarta-feira contra o Real Madrid.