Neymar está despertando grande interesse da Major League Soccer. Segundo o The New York Times, o FC Cincinnati entrou em contato com o astro brasileiro e as primeiras conversas entre as duas partes já ocorreram.
Neymar tem contrato com o Santos, clube da sua infância, até o final de 2026, onde tenta garantir uma vaga na seleção para a Copa do Mundo do técnico Carlo Ancelotti. O ponta-esquerda voltou recentemente de uma lesão prolongada, mas não demorou muito para mostrar sua classe.
Fontes destacam ao jornal americano que as conversas entre o Cincinnati e Neymar ainda estão em fase inicial. O clube está avaliando o interesse e as exigências de Neymar, que completou 34 anos em fevereiro.
O Cincinnati está convencido de que o clube é um destino atraente para estrelas internacionais. “O clube acredita que seu poder financeiro e suas instalações modernas seriam atraentes para uma estrela como Neymar”, escreve o NYT.
No entanto, há um fator complicador à espreita para o Cincinnati, já que o clube não tem espaço para registrar um novo Designated Player (DP). Um DP pode ganhar mais do que o teto salarial estabelecido, mas, atualmente, todas as vagas disponíveis estão ocupadas por Kévin Denkey, Miles Robinson e Evander.
Os próximos meses deverão revelar como o interesse se desenvolverá e se Neymar está disposto a trocar São Paulo por Ohio. Após sua aventura fracassada no Al-Hilal, Neymar esteve perto de assinar contrato com o Chicago Fire, mas acabou deixando os Estados Unidos de lado para possibilitar um retorno ao Santos.
Na temporada passada, Neymar foi fundamental para evitar o rebaixamento do Santos da Série A, com onze gols e quatro assistências no campeonato. Nesta temporada, após quatro partidas, ele já soma três gols e duas assistências.
Apesar dessas estatísticas impressionantes, Neymar não foi convocado para a última janela de convocações. Neymar disse estar “triste e decepcionado”, mas também enfatizou que continuará trabalhando duro para fazer parte da Seleção no próximo verão.