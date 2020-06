Neymar de volta ao PSG: quais são os objetivos para o resto da temporada?

Voltando a Paris, o brasileiro espera ter um fim de ano 'dos sonhos' pelo clube francês

Em seu último jogo pelo , Neymar chamou a responsabilidade: liderou a vitória do clube francês sobre o por 2 a 0, eliminou os alemães de virada e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões. Agora, retorna com mais que um objetivo - uma obsessão de vencer a maior competição de clubes da Europa.

Contra a equipe de Haaland, Sancho, Brandt e cia, a fúria do brasileiro se fez presente: depois de eliminar os rivais, o craque reuniu o elenco dos parisienses para, em conjunto, provocar o norueguês e comemorar a classificação. O sonho de vencer a Champions é compartilhado tanto pelo clube, que vê o torneio como a etapa final da consolidação da marca PSG no planeta, quanto pelo atleta, que deseja sair campeão da competição como grande protagonista.

O problema é que esta edição da Liga dos Campeões terá um desfecho incomum . O formato da competição será ajustado, devido a pandemia: quartas e semi finais serão disputadas em jogos únicos e todas as partidas serão jogadas em Lisboa , sem público nos estádios, como anunciou a Uefa nesta quarta-feira (17).

Esta retomada da Champions acontecerá à partir do dia 7 de agosto. Ou seja: Neymar e o PSG terão que encarar a maratona de partidas do torneio sem terem jogado antes pela , ao contrário de seus rivais diretos na briga pelo título, cujas ligas nacionais já retornaram ou ainda vão voltar .

O clube francês deve voltar aos treinamentos nesta próxima segunda-feira (22), e pode ter alguns poucos testes antes de jogar as partidas decisivas da Liga dos Campeões: segundo o jornal Le Parisien, as finais tanto da Copa da quantod a Francesa devem acontecer no final de julho. O disputa o título de ambas as competições.

E Neymar parece mais focado do que nunca para o desafio: de acordo com o L'Equipe, o brasileiro retornou à França com três quilos a menos e em condição física ideal, mostrando que seus treinos durante a quarentena deram resultado .

Enquanto velhos ícones do PSG como Thiago Silva e Edinson Cavani estão prestes a deixar o clube , o craque vai ganhando seu espaço como um dos jogadores que defendem a equipe francesa faz mais tempo, buscando completar a obsessão que compartilha com os parisienses: ser o melhor do mundo.