Onde assistir ao vivo a Manchester City x Arsenal, pela Premier League?

Premier League retorna com clássico inglês nesta quarta-feira (17), às 16h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Premier League está de volta e com clássico na área! Na retormada do futebol após a paralisação devido à pandemia do coronavírus, e entram em campo nesta quarta-feira (17), às 16h15 (de Brasília), no Etihad Stadium, em duelo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Arsenal DATA Quarta-feira, 17 de junho de 2020 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apesar do liderar com folga a Premier League, o Manchester City entra em campo visando reduzir a diferença de 25 pontos para o rival na tabela de classificação. E após mais de três meses de paralisação, o técnico Pep Guardiola poderá contar novamente com Kevin De Bruyne e Laporte, assim como Sané.

Do outro lado, o Arsenal aparece na nona posição com 40 pontos, e busca a quarta vitória consecutiva na Premier League.

Para o duelo, o técnico Arteta não têm grandes desfalques apenas os lesionados Calum Chambers e Lucas Torreira.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodrigo, Gundogan; Mahrez, Aguero, Sterling.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Sokratis, Tierney; Ozil, Xhaka, Ceballos; Pele, Aubameyang, Martinelli.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Sheffield 0 x 1 Manchester City Premier League 4 de março de 2020 2 x 0 Manchester City Premier League 8 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Burnely Premier League 22 de junho de 2020 16h (de Brasília) x Manchester City Premier League 25 de junho de 2020 16h15 (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portsmouth 0 x 2 Arsenal Premier League 2 de março de 2020 Arsenal 1 x 0 Premier League 7 de março de 2020

Próximas partidas